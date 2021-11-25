爆乳妹派出所門口野外露出躲過起訴　檢另案簽辦這條罪

▲崔姓女子派出所前拍攝裸照上傳推特，引發軒然大波。（圖／資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名上圍豐滿的崔姓女子（28歲）今年6月在高雄市三民一分局哈爾濱派出所門口拍攝裸照，還將照片放到推特上供人瀏覽，引發軒然大波，事後警方將崔女和拍照的林男（34歲）依妨害風化、侮辱公署等罪嫌移送，高雄地檢署偵查後不起訴兩人引發熱議，但崔女在公開場合拍裸照的行為是否涉及刑法第234條的公然猥褻罪？檢方則表示會另案簽辦。

全案發生在今年6月28日，崔女在高市三民一分局哈爾濱派出所前拍攝一張僅穿著大衣的裸照，旁邊還停了一部警車，崔女事後把裸照放到推特上，引起熱議，照片也被流出。照片中，三點以黑色星星遮起來，女子戴著粉紅色口罩，身上披著駝色外套，裡頭全都沒穿，拍照時打開外套，整個春光外洩，網友們相當震驚表示：「整個誇張到爆炸」。

警方偵查後，將全案依妨害風化及侮辱公署等罪嫌函送偵辦，雄檢偵查後認為，兩人是在派出所側面拍照，如果有意要侮辱公署，應該在大門口拍照，且不能單純因為有女生在派出所前拍裸照認為公署被侮辱了，對追求性別平等社會不是一件好事。

檢方認為兩人拍裸照是用來刺激設群媒體的點閱率，不算侮辱公署，而崔女的裸照重要三點部位有用黑色星星遮起來，與一般社群上設群上的清涼相片或女明星的寫真書無異，無法認為是猥褻品，因此不起訴兩人。

檢方的不起訴書不但用詞相當白話，理由也引起法界的議論，雄檢今天表示，一個案件的決定，通常會成為一個法的標準，要讓民眾有所遵循，並經起得外界檢驗，不該流於檢察官個人的恣意，應作出符合一般人經驗邏輯的判斷。

雄檢認為，承辦檢察官針對張貼裸照部分，認定照片內容非屬猥褻物品而予以不起訴處分，此部分可受討論，但在認事用法上，確實對於戶外裸拍行為，是否構成刑法第234條公然猥褻罪，漏未偵查，會另行簽分偵辦。

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