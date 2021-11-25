闖紅燈被警察攔停衝過去　騎士：以為是保全法官聽了這樣說

▲警政署於2019年4月更換新制服。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名薛姓騎士前年8月騎機車闖紅燈，被員警攔停，但他沒停下直接衝過去，事後被員警罰了1萬1800元，騎士不服提起行政訴訟，辯稱當時因為警察剛換新制服4個月，他以為警察是保全才沒有停下，法官審理後採信薛的說詞，撤銷1萬元的拒檢罰單。

判決指出，2019年8月9日上午7點半，薛姓機車騎士上班途中行經前鎮區新生路、金福路口時，因闖紅燈被值勤的員警發現，員警將他攔停準備開單告發時，但薛沒停車離開現場，員警事後對他開出「闖紅燈」、「拒絕接受稽查而逃逸」兩張罰單，共開罰1萬1800元。

薛收到罰單後不服裁罰，提起行政訴訟，薛指該該路段大型貨櫃車及聯結車出入頻繁且常與汽機車爭道，車禍頻傳的危險路段，他平日上班皆以汽車代步，當天因騎機車對路段號誌不熟，未注意到路旁是否有交通執勤員警，雖有聽到2 聲吹哨聲，但誤以為是保全人員在管制車輛進出所以不予理會。

薛姓騎士表示，警政署於2019年4月將警察制服換新與附近物流中心的保全人員制服幾乎一樣，距離他違規的時間點僅4個月，他無法適應保全人員與員警服裝的差異，並非故意拒絕稽查而逃逸。

高雄地院審理時，警方強調執法過程絕無問題，薛男稱「以為是保全人員」，是事後狡辯之詞。

法官勘驗員警的密錄器畫面發現，員警有向騎士方向吹哨並持紅旗示意他停車，但騎士沿新生路通過員警前方，並未有刻意繞過員警或其他閃避、迴轉等行為，且當時正值上班時間，薛主張誤以為是保全人員在管制車輛進出故不予理會，並非顯無可採，因此撤銷「拒絕接受稽查而逃逸」1萬元的罰單，但闖紅燈的1800元還是要罰，全案可以上訴。