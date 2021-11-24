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社會 社會焦點 保障人權

爆乳女派出所前「野外露出」挨告　關鍵「3顆黑星星」救了她

▲▼ 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲崔姓女子派出所前拍攝裸照上傳推特，引發軒然大波。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

一名上圍豐滿的崔姓女子（28歲）今年6月在高雄市三民一分局哈爾濱派出所門口拍攝裸照，還將照片放到推特上供人瀏覽，引發軒然大波，事後警方將崔女和拍照的林男（34歲）依妨害風化、侮辱公署等罪嫌移送，高雄地檢署偵查後，認為兩人拍裸照是用來刺激社群媒體的點閱率，不算侮辱公署，而崔女的裸照重要三點部位有用黑色星星遮起來，與一般社群上的清涼相片或女明星的寫真書無異，無法認為是猥褻品，因此不起訴兩人。

全案發生在今年6月28日，崔女在高市三民一分局哈爾濱派出所前拍攝一張僅穿著大衣的裸照，旁邊還停了一部警車，崔女事後把裸照放到推特上，引起熱議，照片也被流出。照片中，三點以黑色星星遮起來，女子戴著粉紅色口罩，身上披著駝色外套，裡頭全都沒穿，拍照時打開外套，整個春光外洩，網友們相當震驚表示：「整個誇張到爆炸」。

▲▼爆乳女王（紅圈）以及幫忙拍照的朋友（箭頭）一起到案 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲崔女（紅圈）以及幫忙拍照的朋友（箭頭）一起到案。（圖／ETtoday新聞雲資料照）

警方調查，這名租住在高雄的29歲崔女因為家住台南的34歲林姓男友人心情不好，而南下高雄找她，2人酒後想要找刺激，才決定跑到派出所拍照後離開。

而且這名掌鏡的林男的身份背景曝光，竟是台中保四總隊一線三星員警，林員2020年因校園毒品防制專案而到台中支援，而其表現平平，個性單純，才跟崔女交往沒多久。他表示，當時因為崔女想拍照留念，自己沒多想就幫忙拍照，沒想到對方卻將照片放上網路，事後林員也被記了一大過。

三民一分局偵查後，將全案依妨害風化及侮辱公署等罪嫌函送偵辦，雄檢偵查時，崔女辯稱因為沒拍過裸照，藉著酒意壯膽，上傳照片只是好玩，想要更多人關注她的推特。林男也辯稱當時有喝酒，拍照時沒想太多。

雄檢偵查後認為，兩人是在派出所側面拍照，如果有意要侮辱公署，應該在大門口拍照，且不能單純因為有女生在派出所前拍裸照認為公署被侮辱了，對追求性別平等社會不是一件好事。

雄檢也認為，崔女將裸照放上社群媒體是為了吸引更多點閱率，而且裸照「三點不露」，和一般女明星出寫真集或寫真月曆的方式吸引一般人購買一樣，且推特、IG、臉書上隨處可看到女性有幾近全裸的照片，大家只認為在欣賞一件美麗的事物，而不是猥褻物品，因此認定兩人罪嫌不足，給予不起訴處分，不得再議。

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