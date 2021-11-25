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社會 社會焦點 保障人權

欠14萬罰款拒繳　法院欲拍賣他的BMW愛車清償…1小時內還清

▲陳男因積欠毒品罰鍰14萬餘元拒繳，警方與行政執行署新竹分署人員前往查扣拍賣他的愛車償還，家屬見狀1小時內迅速還清。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

▲陳男因積欠毒品罰鍰14萬餘元拒繳，警方與行政執行署新竹分署人員前往查扣拍賣他的愛車償還，家屬見狀1小時內迅速還清。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

記者黃孟珍／苗栗報導

苗栗縣警察局刑事警察大隊，日前清查未繳納持有施用第三、四級毒品罰鍰義務人，發現1名陳姓男子多次施用第三、第四級毒品，累計被裁處14萬元罰鍰卻遲遲不繳；警方查出他名下有部BMW轎車，與行政執行署新竹分署人員前往查扣拍賣清償罰鍰，家屬迅速於1小時內前往銀行繳納罰鍰，順利完成追繳作業。

警方表示，陳男自2012年起因吸食第三、四級毒品，被警多次查獲並經裁罰在案，累計積欠罰鍰4筆14萬餘元，但他蓄意積欠毒品罰鍰並拒繳這筆錢，警方查出他個人財產資料雖無薪資所得，但他名下登記持有BMW小客車1部，警方派員前往車籍地查訪，掌握車輛動態，發現該車外觀、性能均維護良好，仍具有相當價值。

▲陳男因積欠毒品罰鍰14萬餘元拒繳，警方與行政執行署新竹分署人員前往查扣拍賣他的愛車償還，家屬見狀1小時內迅速還清。（圖／記者黃孟珍翻攝，下同）

為了避免陳男惡意脫產，藉以規避、積欠罰鍰，因此主動聯繫行政執行署新竹分署人員規劃強制執行事宜，將查扣該名車拍賣清償罰鍰，以展現政府強勢執法決心。23日派員偕同法務部行政執行署新竹分署人員，前往陳男住處查封車輛時，在場家屬懇求勿執行強制執行程序，並迅速於1小時內前往銀行繳納罰鍰，清償名下所有欠款；案經新竹分署人員確認無誤，全案順利完成追繳作業。

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