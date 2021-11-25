又有博弈網站被抄！警逮人驚見教戰手冊　開1個月賭資破千萬

▲1個月賭資破千萬！又1台中博弈網站被抄了。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄鳳山分局偵查隊接獲情資，有犯嫌架設博弈網站進行簽賭，經調閱資料並多日跟監蒐證後確認該機房位置，見時機成熟，聲請搜索票北上台中西屯區查緝。當場查獲呂嫌經營賭博「京星娛樂」博弈網站機房，查扣大批電腦等證物，詢後依涉犯賭博罪嫌，移送地檢署偵辦。

警方調查，呂姓主嫌所架設的「京星娛樂」博弈網站，下注內容包含運動彩卷、真實視訊（百家樂）、彩票等並採24小時不間斷方式營運。

▲▼全案共起出下注用電腦5台、傳真機、電話機、數據機、SIM卡及教戰守冊證物。（圖／記者賴文萱翻攝）

警方24日北上台中持搜索票分別前往主嫌所承租的機房據點查緝，發現該集團分工細膩，除主嫌外公司員工分有行政、採購、行銷設計等。

全案共起出下注用電腦5台、傳真機、電話機、數據機、SIM卡及教戰守冊證物，詢後將呂姓主嫌等人，依賭博罪移送法辦。

▲警方依賭博罪嫌將呂男及另外4名女職員移送台中地檢署偵辦。（圖／記者賴文萱翻攝）

據了解，為規避查緝，嫌犯直接將簽賭方式改為由賭客於超商代碼繳費等方式儲值再以線上投注；若賭客欲兌換現金，再由公司財務部門以匯款方式匯款至顧客指定帳戶。

網站從今年10月開始經營，短短一個多月下注賭資已達新台幣1千萬元，且呂姓主嫌並訂下教戰手冊及排班表，確保底下員工能迅速應對賭客需求及獲益最大化。警方詢後，依賭博罪嫌將呂男及另外4名女職員移送台中地檢署偵辦。