1830億託中科院圖利誰？　國防部：採購作業由我們核定

記者黃巈禾／台北報導

立法院23日三讀通過「海空戰力提升計畫採購特別條例」。不過，在野立委質疑，近2400億的特別預算中，有1830億元委託中科院執行外包，恐有弊端可能。國防部23日解釋，中科院監督辦理武器系統生產製造及研發整合，並非僅為發包中心。行政院25日通過預算案，對於外界的質疑，國防部強調，中科院受國防部約制，這次採購作業也由國防部核定。

▲國防部上將副部長王信隆。（圖／翻攝自YouTube／行政院開麥啦-2）



國防部23日表示，中科院為政府成立的行政法人，依設置條例接受國防部委託，監督辦理武器系統生產製造及研發之整合，並非僅為發包中心。

國民黨立委江啟臣24日指出，中科院過去的紀錄劣跡斑斑，美國現在特別重視台海安全，也願意提供武器給台灣，這時候應該是對美採購最好的時機，為什麼不能拿特別預算對美軍購？民進黨政府一次拿2400億元，還排除政府採購法，把1830億元完全託中科院執行，這麼好康的事情到底圖利誰？

行政院長蘇貞昌25日主持行政院會議，會中通過主計總處提報之「中央政府海空戰力提升計畫採購特別預算案」，以上歲出所需財源2373億元，全數以舉借債務支應，拚立法院本會期三讀通過。

對於在野黨質疑中科院不受監督，國防部上將副部長王信隆25日出席行政院會後記者會時說明，中科院一直以來都是受國防部以及審監單位的約制、督察，這一塊都有在執行，根據這次2400億元特別預算，昨天針對中科院在採購作業部分，在明年1月1日前會完成採購作業辦法，由國防部核定。

中科院所有的採購案是依行政院公共工程委員會的規範來執行，外界可能認為中科院可能採購會有便宜行事，「不是，它是非常嚴謹的」。