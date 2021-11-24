過不了聖誕節！巨型水鹿竄出公路撞車亡　引擎蓋全變形駕駛嚇壞

▲他駕車返家遇上橫禍，兇手竟是巨型水鹿。（圖／記者賴文萱翻攝）

記者賴文萱／高雄報導

聖誕節還沒到，鹿就出事了！高雄湖內警分局崇德派出所24日凌晨接獲報案，一名郭姓男子行駛在台28線時，突然被竄出的水鹿撞擊，造成車輛引擎蓋左上方變形、前擋風玻璃破損及左前大燈損壞。警方也立即連繫馬頭山自然人文協會人員處理水鹿屍體，再由相關單位移走掩埋。





▲▼駕車返家遇上橫禍，竟是撞到巨型水鹿。（圖／記者賴文萱翻攝）

24日凌晨1點多，警方接獲民眾郭男報案，他稱行駛在台28線時，於23.5K處突然飛來橫禍，被竄出的水鹿撞擊，造成車輛引擎蓋左上方變形、前擋風玻璃破損及左前大燈損壞。所幸該起事故未造成郭男受傷，僅有車輛的財損，最終在員警、馬頭山自然人文協會人員及拖吊業者的合作下，迅速排除此路況。

經了解，郭男向警方表示，下班後欲由台28線返回美濃住家休息，沒想到行經該處時，車輛左方突然有一巨大黑影竄出，接著就發生驚天巨響，黑影就這樣滾向車輛左後方，下車查看才驚見撞向自己的竟是頭巨型水鹿，因從未碰過類似情況，只好報警請求協助。員警了解來龍去脈後，因台28線屬轄區重要幹道，故立即站於路中警戒，以防二次追撞事故，

警方也聯繫馬頭山自然人文協會人員協助處理水鹿屍體，最終透過協會人員運用小貨車先將水鹿拖移至路旁安全處所，早晨再由相關單位移走掩埋，另事故車輛則由拖吊車到場拖離，才讓這起突發事件順利落幕。

湖內警分局表示，民眾駕駛車輛外出時，若遇到任何突發路況，皆可立即撥打110，警方將視狀況給予處置亦或聯繫相關單位協助處理。

