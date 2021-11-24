照「騙」現身！法國小姐參賽者無修圖照曝　網：不是同一人

▲法國小姐主辦單位上週發出29位參賽者官方照片，許多人被批評與社交平台的照片差距過大。圖為網友於twitter討論科西嘉小姐愛瑪（Emma Renucci）。（圖／取自twitter@_lilsunshine__）

實習記者黃靜芸／綜合報導

2022年法國小姐（Miss France）的選美大賽將會在12月舉辦，主辦單位公布參賽的29位選手的官方宣傳照時，卻因官方照與她們在各自社交平台上的照片差距太大，引起公眾抗議聲連連。因此主辦單位向參賽者勸阻，不要將自己在社交平台上的照片過度修飾。

據《每日郵報》報導，法國小姐選美大賽的主辦單位在上週發佈，29名決賽選手的官方「無修圖」照片後，不少粉絲注意到，部分參賽者過度修飾她們在社交平台上發佈的照片，與官方照片中顯得完全不同，也因此，主辦單位警告，不要過度修飾在社交軟體上的照片，以免民眾失望。

這些參賽者中，有一位科西嘉小姐愛瑪（Emma Renucci），可以看到她在Instagram上發佈的照片臉部線條明顯，但在官方照片中卻看到未修飾的嬰兒肥，甚至有網友形容說，「這根本不是同一個人」。

此外，這件事情也引出現任法國小姐喊話，今年24歲來自諾曼第的佳麗博蒂（Amandine Petit）向參賽者提及，「請注意一點，妳們參加的是法國小姐選美比賽，而不是網路修圖比賽」，「所以請在IG上的印象拋開，妳們是參加現實的比賽，過多修飾是很冒險的一件事，因為結果可能令人失望」。