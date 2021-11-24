　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

外出奔喪時間有條件放寬　打完兩劑疫苗滿14天「每次可待4小時」

▲▼指揮中心指揮官陳時中。（圖／指揮中心提供）

記者嚴云岑／台北報導

本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心今（24）日放寬居家隔離、居家檢疫外出奔喪、重病探病規定，已完成兩劑疫苗接種並達14天以上者，每次外出時間由2小時放寬為4小時，但依然以每天1次為限（不包含車程），也不得過夜；未完成兩劑疫苗接種者，則維持每次2小時，同樣為每天一次、也不能過夜。

中央流行疫情指揮中心今（24）日表示，為因應居家隔離/檢疫者因親屬身故或重病等社會緊急需求，須外出奔喪或探視等，前已規定於居家隔離/檢疫第1天（含）以後且無症狀，可向地方衛生單位提出申請自費檢驗COVID-19；並於取得核酸檢驗陰性報告且於採檢2天內，由地方衛生單位安排外出。

▲▼放寬居隔居檢外出規定。（圖／指揮中心提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲放寬居隔居檢外出規定。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

現基於國內疫情已逐步趨緩，為兼顧民眾需求與防疫，且考量完成疫苗接種可降低感染風險，即日起有條件放寬居家隔離/檢疫者外出奔喪或探視時間，相關規定說明如下：

1.已完成COVID-19疫苗應接種劑次並達14天以上者，取得核酸檢驗陰性報告且於採檢2天內，每天外出1次，每次4小時為原則（不包含車程）；且不得過夜。

2.未完成COVID-19疫苗接種或已完成應接種劑次但未達14天者，取得核酸檢驗陰性報告且於採檢2天內，每天外出1次，每次2小時為原則（不包含車程）；且不得過夜。

3.倘仍有外出需求，可再循前開程序提出申請，次數不限1次。

4.有關上述對象疫苗認可範圍，不論於國內或國外接種，疫苗種類須為世界衛生組織緊急使用清單(WHO EUL)或我國核准緊急授權使用或專案製造，由民眾出示接種紀錄或證明認定。

指揮中心提醒，考量醫院或奔喪地點易人群聚集且具傳播風險，為加強外出時之防護措施，確保大眾安全，籲請申請人需配合填寫防疫檢核表，探病者需先取得該醫院同意後才可探視，並應遵循居家隔離/檢疫期間外出探視、奔喪或辦理喪事次數與時間限制，及外出時不得搭乘大眾運輸工具，落實全程佩戴口罩、保持安全社交距離及落實手部衛生等規定。更多資訊可參閱疾病管制署全球資訊網/嚴重特殊傳染性肺炎/醫療照護機構感染管制相關指引項下「開放民眾自費檢驗COVID-19申請規定」(網址： http://at.cdc.tw/52xFiL )。

ET快訊
新店爸4槍擊斃「頭卡子彈」解剖　妻忍悲現身殯儀館
「好市多斷貨神物」黑五下殺　網比對過往價格傻了
跨年管制初步規劃曝！　陳時中揭2關鍵「會比去年放鬆」
全球防疫韌性排行「台灣從第2變31名」！　陳時中曝原因
有望再鬆綁降級？　陳時中親自給答案
LIVE／史上首次！　NASA發射飛行器「撞擊小行星」保衛地
快訊／第15輪明開打！179萬人完成預約「143.2萬人搶B
獨／帽T殺手現況曝光！　飯店業者：關押在特殊酒店
台中一蘭排爆！　男砸3.6萬現金「買位子」
快訊／本土持續+0　今新增5例境外移入
LIVE／第15輪BNT搶爆　陳時中最新說明

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

春節「集中檢疫所」預約已破4千間　還有2.1萬間房可預訂！

淘汰1至4期老舊燃油機車　每輛補助2000元明年上路

「她個性陽光、工作積極」澎湖護理師輕生　全聯會籲加強心理關懷

藻礁放303個籃球場！公投正方諷變「三接海鮮鍋」：魚蝦怎克服升溫

檳榔西施消失了！　鄉民曝「辣妹真實去向」：更好賺

彭博全球防疫韌性排行榜「台灣從第2變31名」！陳時中曝原因

新冠疫苗覆蓋率年齡分布曝光！第二劑覆蓋率以長者最高

跨年管制初步規劃曝！陳時中揭2關鍵「會比去年放鬆」

打莫德納變光頭「關聯性還在查」　昨增8例接種疫苗後死亡

「好市多斷貨神物」黑五下殺　男生意外超愛！網比對去年價格傻了

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

掰掰連千毅！鄧佳華新公司報到？　正妹經紀人按鈴申告：求償2千萬

敵不動我不動？2貨車互不相讓　小車疑鑽內輪差塞路口引熱議！

亂停車遭報復雨刷、後照鏡全毀 擋機車出入口引民怨：你太過份

SISTAR寶拉《認哥》助陣Honey J　《SWF》8隊長再現「Hey Mama」太帥惹！

林瑞陽「緊牽深V火辣員工」熱舞！　張庭站後面「臭臉抱胸」全被拍

春節「集中檢疫所」預約已破4千間　還有2.1萬間房可預訂！

淘汰1至4期老舊燃油機車　每輛補助2000元明年上路

「她個性陽光、工作積極」澎湖護理師輕生　全聯會籲加強心理關懷

藻礁放303個籃球場！公投正方諷變「三接海鮮鍋」：魚蝦怎克服升溫

檳榔西施消失了！　鄉民曝「辣妹真實去向」：更好賺

彭博全球防疫韌性排行榜「台灣從第2變31名」！陳時中曝原因

新冠疫苗覆蓋率年齡分布曝光！第二劑覆蓋率以長者最高

跨年管制初步規劃曝！陳時中揭2關鍵「會比去年放鬆」

打莫德納變光頭「關聯性還在查」　昨增8例接種疫苗後死亡

「好市多斷貨神物」黑五下殺　男生意外超愛！網比對去年價格傻了

明天就開吃！繼光香香雞限時8天「香香炸雞買1送1」

中山聯盟「總司令」組水房洗千萬詐款　助「信義殺警同夥」跑路

領證發現已婚20年「老公竟是親妹夫」　她當場傻眼：完全不知道！

《侏羅紀世界》最終回「5分鐘片段」曝光！重返6500萬年前震撼場景

全台現存最大二戰軍工遺跡　六燃大煙囪廠房一期修復完工

獨／女童遭性侵魂飛魄散　關公助抓元神！門貼鎮煞符床放七星石

鴻海旗下鴻騰砸2.78億元投資以色列晶片設計商　力推車聯網發展

新店爸遭連開4槍擊斃！「頭卡子彈」今解剖…妻忍悲現身殯儀館

正妹警救浪貓PO文求送養！網暴動：揪團闖紅燈　她驚喊「不要」

信義開發三支箭　讓環保與發展有了新典範

起底台3線「胸貼美背重機妹」！　 建商老闆認不出...原來素顏是這樣

生活熱門新聞

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

她「LINE置頂自己」　揭神級功用

2022年運勢最旺「5生肖」！有望一夜致富

夫下班休息一下眼上吊、吐白沫　等小孩到齊心跳停止

「蝦皮取貨」超商新規定　客傻：騙人的吧

iHerb暫停對台服務　實體通路竟開「5倍價差」

30歲後仍在超商打工　是什麼心態

第十五輪BNT剩10萬劑！陳時中：量能沒問題

停車場驚見新手霸氣外漏！網看傻狂酸

今晨13.5℃！明變天雨最多　下波恐強烈冷氣團時間曝

PTT認證「正妹數學老師」近況曝光！推咖啡5天募到26萬元

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

遊覽車駕駛猝死　新訓兵搶下方向盤救整車43人

汪小菲離婚後首發聲！「2字徹底斷開大S」

打完莫德納變光頭　台北女崩潰哭

知名建設公司總裁涉性侵　3度毀人貞操產女

女友吵著買好市多2樓高　男PO背影照求救

重機女神遭前任控「睡我兄弟」　爆哭道歉：我三觀有問題

LINE貼圖免費來了！「限時5組快下載」

Keanna認愛4天　曬新男友「水瓶少爺」正面照

50嵐點「大杯布丁奶茶」發現驚人真相

賈靜雯監製新劇遭退貨！賣Netflix還慘虧

Keanna曝「莉婭在法庭哭窮」！　獲120萬賠償狠嗆：賠很多快去打工

流浪挨揍只敢蹲著睡　貓終於躺下

阿母饋天然軟墊滑手機　網友羨慕

快訊／澎湖女護理師橋下輕生　身體懸半空

理科太太首鬆口曝離婚主因！找「婚姻諮商」也失敗

更多

最夯影音

更多
「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！

「年輕人買不起房...可以先租屋」　央行總裁：我也是40歲才首購！
孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

孩子畢旅遇煞！媽淚崩期盼神蹟　求助白沙屯媽祖少年恢復展笑容

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

林心如.楊謹華演媽媽桑「犯職業病」　習慣性勸酒..糗對日料師傅喊：歡迎光臨XD

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

帽T殺手埋伏「4槍射殺」新店男　變裝+轉乘4小時內火速逃往廈門

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

朴信惠懷孕了！姊弟戀情定崔泰俊 宣布雙喜「明年1月結婚」

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12/3起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面