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荷蘭眾院壓倒性通過　力挺台灣參與國際刑警組織

▲▼逮捕,手銬。（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲荷蘭眾院壓倒性通過台灣參與國際刑警組織。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／中央社記者唐佩君布魯塞爾23日專電

國際刑警組織（INTERPOL）正召開大會，荷蘭眾議院今天以壓倒性票數通過動議，籲請荷蘭政府與理念相近國家共同支持台灣參與，這是荷蘭國會繼2019年後再度展現挺台行動。

駐荷蘭代表處今天表示，荷蘭眾議院今天下午初估以149票對1票的壓倒性票數通過動議，籲請荷蘭政府與理念相近國家共同研議支持台灣參與INTERPOL大會、相關會議及培訓機制可行性。

這是繼2019年荷蘭國會通過支持台灣參與國際組織的歷史性動議案後，再次發聲力挺台灣有意義國際參與。

動議案指出，台灣不僅是荷蘭和歐盟的重要商業夥伴，也是打擊國際犯罪的盟友；台灣盼有意義參與國際組織是合理的期待，呼籲荷蘭政府與理念相近國家一起，共同探討支持台灣以觀察員身分參與的可能方案。

這項動議案是由荷蘭基民黨（CDA）議員穆德（Agnes Mulder）及政治改革黨（Reformed Political Party，SGP）議員斯塔伊（Kees van der Staaij）共同連署提出。

駐荷蘭代表處表示，近年積極爭取荷蘭行政與立法部門的支持，相關努力已獲得初步結果，不僅跨黨派國會議員曾多次在國會提出相關質詢，荷蘭外交部長克納朋（Ben Knapen）上週出席國會外交預算辯論時也公開表示，荷蘭及許多國家都認為，台灣應能有意義參與如打擊跨境犯罪等攸關全球利益議題的國際會議。

克納朋說，荷蘭政府承諾支持台灣以觀察員身分參與國際刑警組織，因為無論是台灣獲取打擊跨境犯罪資訊的權利，或是國際社會汲取台灣相關經驗及見解的權利，都不應該被剝奪。

駐荷處強調，在中國武力威脅及以各種方式打壓台灣國際生存空間下，理念相近國家的相關支持格外重要。對於荷蘭政府及國會公開聲援台灣有意義參與國際組織深表感謝，期待雙方未來繼續加強在打擊跨境犯罪、公共衛生、飛航安全及氣候變遷等方面的合作關係。

第89屆INTERPOL大會11月23日至25日在土耳其伊斯坦堡舉行。

 

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