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女碩士勾人夫「登門逼離婚」…嗆正宮：有錢賠不怕告！出庭卻哭窮

▲牽手（圖／取自免費圖庫Pixabay）

▲王女牽著人夫的手登門逼人妻離婚、嗆聲。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者陳羿妏／綜合報導

王姓女子2020年間與徐姓人夫發展不倫戀，不僅曾在電話開嗆徐妻林姓女子「我是徐的新歡」，還在徐的家庭會議中，牽著徐男的手進入徐家，逼迫林女離婚，說道「現在沒有什麼刑事問題，只不過是付錢而己」等語。林女為此身心崩潰，故提告要求王女、徐男連帶求償100萬元，日前法院勘驗相關事證，判王女、徐男應連帶賠40萬元為適當，可上訴。

林女主張，擔任食品行店員的她與經營廣告招牌的丈夫婚後育有1子1女，並與公婆同住，原本生活幸福美滿，未料，2020年間婚姻卻出現裂痕，丈夫作息開始異常；直到同年8月間，丈夫工作結束返家時，手機不斷有來電、急忙外出的模樣，她質問下才得知丈夫外遇，結果王女竟在電話內嗆她「我就是徐的新歡」、「通姦已除罪化，我有錢有閒，就算打官司也無懼，奉陪到底」，隨後丈夫便離家赴約。

林女還提到，同年9月底，王女更致電給她的父親，要求父親出面把她與小孩帶離夫家，接著丈夫竟旋即通知全家成員「晚上有事要告知」，在當天午夜時刻，當著全家人面前，直接牽著王女的手進到屋內，並要求離婚、讓王女入家門，而公婆當場痛斥這些荒唐行徑時，王女竟囂張回嗆「現在沒有什麼刑事問題，只不過是付錢而己，我有錢想要跟誰在一起就跟誰在一起！」種種行徑讓她身心崩潰，故向林女、丈夫求償100萬元精神撫慰金。

徐男辯稱，他與妻子婚姻初期感情和睦，但2018年間因公婆、家中負債事情發生口角，飽受精神壓力，在短暫分居後，夫妻感情早已不復存在、出現嫌隙，並非妻子所稱的外遇，他與王女只是普通朋友；至於牽王女手進入家門一事，他說，當天2人參加完里長舉辦的中秋晚會活動，因喝酒走路不穩，才會牽著王女的手，以防對方跌倒，不過，他不記得自己當天說過什麼話。

王女則聲稱，她與徐男因工作上的往來而成為普通朋友，並無男女關係，且她也沒有打電話嗆過林女；另外，碩士畢業的她，目前年收入不到50萬，仍要扶養高齡母親及年僅6歲的兒子，林女的請求金額顯然過高。

法官調查，林女妹婿證稱，家庭會議當天，曾看到徐男牽著王女進家門稱「這是我的女朋友」。另外，徐男也曾傳訊給妻子「我外遇是事實」、「我最多賠錢」。綜合上述相關事證，法官不採信徐男、王女說詞，審酌兩造身分情狀後，判2人連帶賠林女40萬元為適當，全案仍可上訴。

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