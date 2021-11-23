高雄詭異3死命案　友人爆料：這件事可能也是原因之一

▲ 高雄同盟路日前傳出三死命案。（圖／記者吳世龍攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市三民區同盟路21日天發生一起悲劇，2女1男陳屍在一棟民宅的一樓，除了一對陳姓夫妻之外，連丈母娘也一同尋短，諸多疑團讓人覺得詭異，陳男的一名友人向媒體爆料，指出除了丈母娘與夫妻3人宛如「生命共同體」外，陳男與家人關係不睦可能也是原因之一。

外傳陳男可能是經濟壓力沈重才選擇尋短，警方初步釐清後，發現陳姓夫妻目前在九如路的住處是以陳妻的名字購入，貸款金額還有待清查，而陳男的生意因為受到疫情的影響，大概在一個多月前就已經結束，陳男尋短的房子是陳父所有，佔地26坪，是3樓透天厝頂樓加蓋，開價3200萬元託售。

陳男的黃姓友人向媒體指稱，他與陳男是從國中時期就認識的好朋友，之前會去陳父的機車材料行叫貨，後來陳男向父親接下機車材料行，每個月還要付3萬房租。

黃男表示，陳男8月下旬刪除臉書帳號時，他就覺得怪怪的，10月份再度透露尋短意圖，因陳男有特殊疾病，很怕自己突然走了，所以也透露會帶著太太、丈母娘一起走，當時他也力勸，但能幫的實在有限。

黃男指出，11月17日台中發生棒球隊砸車案件，他還傳了影片給陳男，陳男回傳大笑的圖案，他以為陳男的心情不錯，沒想到就發生悲劇。

黃男認為，陳男和父親關係不睦可能也是原因之一，否則陳男要尋短，「在自己家裡就好，何必跑到他爸爸要出售的房子呢？」

對於黃男的說法，警方不願置評，僅表示一切以尊重家屬意願為重。

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