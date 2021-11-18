官員爽吃24K金箔牛排「灑鹽哥」幫他餵入嘴　超衰小販因此進警局

記者張寧倢／編譯

土耳其網紅廚師「灑鹽哥」（Salt Bae）以弓起手臂、輕搓手指宛如天鵝頸的招牌撒鹽手勢一夕爆紅，目前在全球多點開設餐廳，而一名越南高官被拍到在倫敦大嗑「灑鹽哥」的高檔金箔牛排，掀起民眾一陣強烈不滿，全球臉書一度禁止#saltbae標籤，不料，如今再爆一名越南小販只是拍片模仿灑鹽哥竟遭警方傳喚。

▲越南高官在倫敦「灑鹽哥」餐廳吃5萬元金箔牛排，牛肉米線小販只是模仿影片橋段就遭到警方傳喚。（圖／翻攝自YouTube，下同）

根據路透社報導，「灑鹽哥」戈克切（Nusret Gokce）先前在TikTok帳號上PO出一段影片，赴英國參加COP26的越南64歲公安部長蘇林（To Lam）也現身他開設於倫敦的高級餐廳，畫面中只見灑鹽哥先是將整片金箔包裹的戰斧牛排端到蘇林面前，接著開始表演切肉撒鹽的招牌動作，最後用刀叉起一塊肉，直接餵到蘇林的嘴裡，而蘇林還比出一個「讚」，看起來十分享受。

▲網紅廚師「灑鹽哥」親自為越南公安局長蘇林與發言人蘇恩索（To An Xo）進行桌邊服務，還把肉送到蘇林嘴裡。

報導稱，蘇林吃的金箔牛排一份要價1450英鎊（約新台幣5萬4000元），引發越南許多民眾反彈，認為越南當局宣稱要打擊貪腐之際，高官出國訪問竟然大嗑昂貴料理，網友大罵「他哪來的錢？他的年薪吃不起那頓飯！」、「我的稅金被這樣浪費」等等。影片曝光後，臉書（Facebook）甚至一度在全球範圍禁止了#saltbae的標籤，但幾天後已經宣布解除相關封鎖。

不僅是過濾網友發文，越南峴港38歲牛肉米線小販裴段林（暫譯，Bui Tuan Lam）上傳一段搞笑模仿影片後，竟然遭到警方傳喚。影片中他模仿灑鹽哥切牛排的誇張姿勢，煞有其事地切著牛肉片，還表演了把手彎成天鵝頸，華麗地將蔥花灑在碗中，最後端上桌時還和灑鹽哥一樣扭腰擺臀。

▲牛肉米線小販模仿灑鹽哥的經典手勢，卻莫名遭到警方傳喚。

裴段林解釋，他拍影片並沒有要嘲笑任何人的意圖，只是為了好玩，順便宣傳自己的麵攤，自從他發布影片後，越來越多顧客上門，但警察並未向他說明傳喚原因是否與影片有關。路透社指出，越南警方經常傳喚社運活動人士與公開批評執政共產黨的民眾進行訊問，但峴港警方目前尚未作出回應。

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