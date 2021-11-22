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快訊／第15輪明開放預約！指揮中心下午2點說明

▲▼中央流行疫情指揮中心記者會。副指揮官陳宗彥、發言人莊人祥、醫療應變組副組長羅一鈞。（圖／指揮中心提供）

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者趙于婷／台北報導

台灣新冠肺炎疫苗第14輪施打中，也已開放混打，而中央流行疫情指揮中心日前也宣佈第15輪將在明23日上午10點開放預約，施打期間為11/25～12/1。其他疫苗資訊和疫苗施打政策也有待指揮中心下午記者會說明。

第15期提供BNT、莫德納第1、2劑及AZ第2劑，已接種第1劑AZ疫苗者第2劑可選擇BNT或莫德納。符合資格對象為11/18前已意願登記，也含混打。

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BNT第1劑對象為12歲以上，2009/11/25(含)前出生，BNT第2劑是10/28(含)前已接種BNT第1劑18歲以上，2003/12/31(含)前出生者。莫德納第1劑是18歲以上民眾，2003/12/31(含)前出生，莫德納第2劑則是10/28(含)前已接種莫德納第1劑18歲以上，2003/12/31(含)前出生者。

而第2劑AZ或混打BNT/莫德納則是9/30(含)前已接種AZ第1劑18歲以上，2003/11/25(含)前出生。疫苗預約也採分流，BNT預約時間是1/23上午10時至11/24中午12時，AZ、莫德納是11/23下午2時至11/24中午12時，第15輪施打期間為11/25~12/1。

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