店員勸戴口罩竟遭殺害　陳宗彥痛心：先保護好自己...提高見警率

▲蔣嫌持刀刺死蔡姓超商店員。（圖／翻攝蔣男臉書、民眾提供）

記者張君豪／台北報導

桃園市龜山區光峰路一處社區超商今凌晨傳出命案，29歲的蔡姓店員僅因勸導男客戴上口罩，竟慘遭持刀刺殺；警方調查，行凶的蔣嫌(41歲)是相當知名的紙雕設計師，犯後偵訊過程十分平靜，對於警方詢問殺人動機，蔣嫌居然辯稱「我不記得，全都忘了」。

根據警方調查，蔣嫌是該棟社區住戶，今凌晨4時45分許前往住家樓下超商消費，但因未戴口罩，當場遭到蔡姓店員規勸糾正，蔡當下更稱「不戴口罩就不結帳」，蔣因此心生怨懟、「3進3出」超商，不但將口罩甩在蔡姓店員臉上，疑似還拿著結完帳的洋芋片嗆「我還是買到了」挑釁對方，第3次折返進店更持匕首狠狠刺殺蔡男，致其胸腹部多處刀傷，當場濺血倒臥在店門口，經送往林口長庚急救後，於上午7時18分宣告無效死亡。

▲蔣嫌持刀刺死蔡姓超商店員。（圖／翻攝畫面）

警方事後逮捕行兇的蔣嫌，偵訊過程中，蔣並未否認，而是神情平靜坦言「知道自己有殺人」，但對於犯案過程細節、動機等，則稱「我不知道當時怎麼了，我不記得、全都忘了」；檢警複訊後，將決定是否聲押。

對此內政部次長陳宗彥21日下午在臉書PO文沉痛表：「超商已是台灣人日常生活不可或缺的一環，上班前的一杯咖啡、工作誤餐時的簡便吃食、深夜的一碗熱湯，許多人都是在超商完成。而今天再次傳出超商員工因提醒戴口罩，而遭到攻擊傷亡的案子，真的覺得痛心和難過。」

陳宗彥指出：超商店員多是半工半讀的年輕學子，或是為了承擔家計多兼一份工作的朋友，在我們得到便利服務的背後，是他們要微笑問候，還要承擔繁雜沉重的辛苦。「這樣努力的人，遭遇突襲式的攻擊，無法預知也很難用制度預防，所以才特別不捨，超商工作的孩子，只是在盡他的職責，服務客人、協助防疫，不應該被這樣無情的對待。」

陳宗彥說：「未來會責請警察同仁辛苦一點、加強夜間對超商的巡邏工作，希望提高見警率，來減少意外的發生。」也想提醒超商員工，遇有緊急狀況，先保護好自己盡快報警！如果您是現場的消費者，也請在確保自身安全的情況下，協助報警，讓我們同仁可以盡快抵達現場，阻止傷害的發生。

【其他新聞】

►連自己人都看不下去！瑪莎拉蒂3煞「非現行犯」逍遙4天 資深警怒了

►瑪莎惡徒家擁2公司！祖訓「做人堅持良知」超打臉 買名車給他代步



►非法OTT機上盒侵權537億 台系統商、日5大電視台提告！6嫌慘了