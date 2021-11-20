金曲培訓班學員海選　豐富多元展現令人印象深刻

▲學員帶來精彩的演出。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

台東縣政府文化處舉辦「綻放在台灣東岸的鐵花2.0」金曲培訓班課程，20日上午進行學員海選課程，學員們在有限時間內使出渾身解數展現各自音樂相關才能，展演性質的多元性及豐富度，讓評審群印象深刻並大讚「實在精彩」。

台東縣政府文化處表示，由台灣好基金會鐵花村承辦、已進入第3屆的音樂人才培訓課程，今年原訂招收15~20位學員，結果報名資訊公佈後，獲得踴躍迴響，短短10天就有總計38位喜愛音樂的朋友們報名參加，學員從國中一年級到年過半百者都有，特別是今年有近10位高中職以下的學生報名參加，為歷年之最。

評審由本屆金曲培訓班主持人金曲歌手吳昊恩、鐵花村音樂總監鄭捷任、文化處代表等人擔任，學員以抽籤方式輪番上台演出；第1位演出的學員即以清唱方式演譯阿美族傳統歌謠，其後包括年僅13歲的小鼓手楊姓同學等人做爵士鼓獨奏、就讀東女高3的高姓女學生吹奏薩克斯風、學舞10年的王姓學員帶動大家跳踢踏舞、黃姓學員演唱自創曲獲得滿堂彩，以及幾位大膽以饒舌方式表達自我創作作品等人，表現都令人驚豔。

課程主持人吳昊恩指出，今年學員在音樂技能上的多元性遠比過往2屆更佳；鄭捷任亦表示，應該給更多鼓起勇氣上台的學員參與課程的機會，文化處則強調「只要是以自創曲方式演出者，都值得肯定。」執行團隊則強調，將在統整評審老師分數及意見後，選出25位學員，參加之後包括創作、錄音、舞台展演等課程，最終並將完成至少10首學員自創歌曲的Demo錄製工作，為日後製作合輯做最好準備。