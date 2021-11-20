最快明年1月底展開第三劑！莊人祥：月底討論優先順序





▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

根據指揮中心最新統計，國內疫苗第一劑涵蓋率來到76.9％、第二劑為46.8％，陸續有越來越多國家開始接種第三劑新冠疫苗，至於我國何時會啟動第三劑規劃？指揮官陳時中昨（19）日鬆口，第三劑規劃最快明年一月底；揮中心發言人莊人祥今(20)日表示，ACIP委員會月底將開會針對一般接種兩劑、混打者應該如何銜接，優先順序等議題進行討論。

近期國內境外移入個案中可見不少已經完整接種兩劑疫苗的突破性感染，不少國家在接種完第二劑間隔6個月後開始接種第三劑，而被問及我國第三劑規劃，陳時中昨說，第三劑規劃以同廠牌為主，到底怎麼打還是要由 ACIP 委員做決定，最快也要明年一月底，現在還有些時間可以多做觀察。

[廣告]請繼續往下閱讀...

莊人祥今日表示，針對第三劑目前還在蒐集相關文獻與國際做法，11月底會再ACIP召開時進行討論，對於已經打2劑AZ、2劑莫德納，甚至於混打的第三劑如何打、還有優先順序進行討論。

莊人祥日前揭露數字，國內到明年1月31日為止，將有26.3萬人符合打滿6個月，可接種第三劑，以優先開打的1~3類為主。莊人祥今日也提到，會議中討論優先順序，包含醫護人員、65歲以上長者等風險族群會納入考量，但也不排除因為先前已經有分類接種，陸續會達到6個月間隔，屆時也不需另分優先順序。

指揮中心有稍微統計，到明年1月31日之前打完第二劑間隔滿6個月以第一類到第三類對象為主，以AZ疫苗來說5/30之前有1.1萬人、6/1~6/30有2.5萬人、7/1~7/31有13.2萬人；另莫德納從7月開打，到7/31有9.5萬人完成第二劑，也因此，估計有26.3萬人已經完成兩劑且間隔滿6個月。