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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

境外生單日增4例確診　校園累計總數達872例

▲機場設置輪值的單一櫃台協助境外生來台防疫後續。（圖／記者楊熾興翻攝）

▲境外生累計確診數達150例。（圖／教育部提供，照片人物與本事件無關）

記者許敏溶／台北報導

台灣本土新冠肺炎（COVID-19）疫情趨緩，中央疫情指揮中心昨（19日）公布國內新增10例病例，都是境外移入，而根據教育部今（20日）公布最新統計資料，截至昨天為止，各級學校新增4例確診個案，全部都是境外移入，也讓境外學生累計確診數達到150例，全國校園累計總數也達到872例。

隨著疫苗施打普及率提高，加上台灣本土疫情穩定，台灣也逐步放寬相關限制，春節檢疫放寬為「7+7」，但衛福部也呼籲民眾，落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠場所或高感染傳播風險場域。

另根據教育部最新公布資料顯示，截至昨日17時30分為止，各級學校學生確診總數達到872例，較前一天新增4例，都是境外生，也讓境外學生累計確診數從4月累計至今達到150例，其中境外移入大專校院學生143例，境外移入高中生5例，國中生、國小生各1例。

▼境外生再增4例確診、累計150例。（圖／教育部提供）▲▼境外生再增4例確診、累計150例。（圖／教育部提供）

另本土確診學生數則仍維持722例，已經從10月27日至今沒有新增個案，其中212例為本土大專校院生，高中生119例、國中生113例、國小生189例，還有89例幼兒園生。

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