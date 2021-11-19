台中3煞酒瓶砸頭畫面曝！他右側硬腦膜出血倒地　警抓到人了

記者鄧木卿／台中報導

台中市40歲吳姓男子和33歲楊姓男子多年恩怨，吳男9月間和郭姓友人在餐廳喝酒聊天時，楊男帶著2名友人突然衝進餐廳，拿酒瓶攻擊吳男，毆打倒地，吳男被送醫醫治10多天才出院，又過1個月才報警，轄區警二分局在跡證全無情況下，6天後循線逮捕楊嫌等3人，並依傷害及殺人未遂罪嫌送辦，至於動手原因，吳男不願多談，只說是雙方糾紛。

▲▼台中3煞9月間衝進一家餐廳，拿酒瓶砸傷一名男子，並毆打倒地。（圖／民眾提供）

吳男9月27日晚間11點在漢口路一家餐館與郭姓男子喝酒敘舊，2人暢飲到隔天早上8點半，突然3名男子衝進店裡，主嫌楊男帶著25歲林姓男子和23歲劉姓男子一進店裡，二話不說，就持酒瓶攻擊吳男，另名男子也拿不明黑色尖銳物品向在場人員比畫，吳男被毆打倒地，造成右側硬腦膜出血、左耳撕裂傷及臉部挫傷。

吳的郭姓友人協助送醫，後來又轉嘉義醫院治療，吳男10月9日出院後，遲至11月12日晚間10點半才拿診斷證明書及翻拍監視器畫面報案，這段期間警方都未接獲相關報案紀錄及醫院通報。

警方獲報後，在跡證都已消失的情況下，且離案發時間已逾1個半月，仍積極調閱周邊監視器蒐集犯罪跡證，後來鎖定楊男等3名涉嫌人，最後事證俱全，6天內即成功拘提3嫌到案，並隨案解送台中地檢偵辦，至於為何動手，雙方言詞閃爍，被害人也說不太清楚，只知兩人有眾多糾紛未解。