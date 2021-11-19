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現役軍人狠殺母女成「小英任內第2死刑犯」　他用1招躲槍決

黃麟凱2017年遭處死刑定讞，至今尚未執行。（圖／報系資料照，下同）

▲黃麟凱2017年遭處死刑定讞，至今尚未執行。（圖／CTWANT提供，下同）

圖、文／CTWANT

現役軍人黃麟凱於2013年狠心殺害王家母女，遭逮後坦承犯行，辯稱是王母看不起自己才下手，遭檢方依侵入住宅、殺人、強制性交等罪名起訴。法院審理後，認定黃男行為極端惡劣，泯滅人性，惡性重大至極，有永遠與世隔絕之必要，判處死刑定讞。沒想到，奪走2條人命的黃男竟提出釋憲，試圖延緩槍決。

據了解，新北地院當時委託警察大學犯罪防治系教授對黃男進行心理評估鑑定，結果顯示被告雖對犯行深表懊悔，然其自我反省仍屬較表淺的，對於問題的探索仍顯現逃避面對傾向，對犯案細節及當時心理歷程仍未有清楚覺察，未來一旦遭遇類似情境，容易有再犯之情況發生，教化顯非易事。

死者父親仍在等待一個公道。

▲死者父親仍在等待一個公道。

新北地院審酌，被告僅因個人男女朋友關係破裂及交往期間之金錢糾紛，即視人命於無物，預謀殺害前女友，潛入王家被發現後，竟狠心將王母絞殺，行為極端惡劣，泯滅人性，惡性重大至極，倘不與社會永久隔離，日後以相同手段侵害他人生命權之可能性極高，有永久與世隔絕之必要，判處死刑，褫奪公權終身。

案經上訴，最高法院於2017年駁回，判處黃麟凱死刑定讞，使他成為總統蔡英文任內第2個遭判死定讞的人犯。沒想到，黃男在死刑定讞後，竟以最高法院更審後法官邵燕玲、王復生沒有迴避為理由，聲請釋憲，目前仍未伏法。承辦刑警透露，王爸爸一直在等槍決那天，他要的只是一個公道，以祭妻女在天之靈。

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