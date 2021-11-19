「無照律師」對戰白袍部隊！7年告贏全國電子　1動作反被判刑

▲沒有律師執照的張男卻相當熟稔法條，為鄰居打贏官司，遭法院告發違反律師法。（圖／Pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

住北市內湖區張姓男子，因公寓外牆遭全國電子等店家遭懸掛招牌長期佔有，聯合同棟3名鄰居共同提起返還不當得利民事訴訟，更與鄰居們簽約委任為訴訟代理人，同時約定勝訴獲賠租金，可從中收取30％酬勞，打贏官司後他取得26萬9072元，豈料周姓鄰居積欠委任報酬，他竟具狀提告，反被法院告發。士林地院依違反律師法判張男4月徒刑。可易科罰金。

張男在2008年以太太名義買下位在內湖區東湖路某公寓，當時外牆遭到1樓店家不當利益長期占有，5年當中，他以太太名義發存證信函告訴1樓住戶跟承租店家，他們仍置之不理。對此，張男基於伸張正義、住戶自救，在2013年5月和林姓妻子及周、林、饒姓鄰居簽署同意書，且由他委任為訴訟代理人，為大家打民事官司向店家索取外牆懸掛招牌的租金，且同意書上記載招牌所有人支付5年租金後，當中拿出30％作為他的酬勞。

如美劇「無照律師」的張男，打了7年官司勝訴了，也取得3名鄰居所給付酬勞26萬9072元，但張男認為周姓鄰居尚積欠部分委任報酬，而向法院具狀提告周姓鄰居請求給付委任報酬案子，反而被法院函送告發，發現他根本沒有律師執照，因此也被起訴違反《律師法》。

張男出庭氣憤表示，「我雖沒有律師資格，但是我一個人面對十幾個律師而勝訴，表示我的法學素養也不輸律師」，他更指出，打官司7年下來，每天要找法條要找證據，需要時間，這些時間他拿去作其他商業可以賺更多，因此同意書上記載的「酬勞」只是「走路工」，他為大家公益，反而有牢獄之災，對他實在不公平。

法官認為他並不有執照律師，卻擔任妻子與鄰居的訴訟代理人，且依據合約書收取酬勞，認為他仍犯無律師證書，意圖營利而辦理訴訟事件罪，考量他有公司、無前科，判處有期徒刑4月，可易科罰金。