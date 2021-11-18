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盧星華創新管理北榮桃園分院美麗蛻變　民眾就醫好療癒！

▲盧星華創新管理，北榮桃園分院美麗蛻變

▲盧星華創新管理北榮桃園分院。（圖／記者楊淑媛攝）

記者楊淑媛／桃園報導

醫院公園化，讓患者和民眾身心好療癒！座落於桃園市桃園區虎頭山麓下的臺北榮民總醫院桃園分院，是桃園佔地面積最大的醫院，院長盧星華就任近3年來，不斷創新管理院務，不僅改善桃榮的各項軟硬體設備、提升醫療品質，更努力追求把醫院「公園化」，提供親切舒適的就醫環境，融入社區成為民眾散步休憩場所。▲盧星華創新管理，北榮桃園分院美麗蛻變

▲北榮桃園分院佔地面積達8公頃。（圖／翻攝桃榮網站）

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真誠、務實，行動力強的盧星華院長，於2018年12月17日到任北榮桃園分院，秉持「以病人為中心」的信念，開啟他帶領「桃榮」的美麗蛻變。盧星華說，虎頭山麓下的桃榮分院，佔地面積達8公頃，綠意盎然、寬廣優美的環境，為桃園醫療院所之最，然因創院迄今27年，院區內路面已出現坑洞、凹凸不平難行，基於患者及同仁的用路安全，首先施行「路平」重鋪院區內道路柏油。▲盧星華創新管理，北榮桃園分院美麗蛻變

▲醫療大樓大廳「榮譽榜」。（圖／記者楊淑媛攝）

接著改善院區入夜後昏暗的環境，全部更換為 LED夜間照明路燈。「路平」、「燈亮」專案完成後，陸光里民們紛紛有感反映「桃榮完全不一樣！」；而醫療大樓屋頂多年漏水、老舊廁所充斥消毒水味和尿騷味，讓身為泌尿科醫師、擅長「治水」的盧院長，更是無法坐視，成為改善建設之一。▲盧星華創新管理，北榮桃園分院美麗蛻變

▲自動演奏型鋼琴定時播放美妙旋律，為候診民眾解憂釋壓，撫慰身心靈。（圖／記者楊淑媛攝）

相繼改善硬體環境外，盧星華院長認為，建立友善人文環境亦為重要。因此，院區「標示」要清楚、桃榮分院5個核心價值《榮譽》、《熱忱》、《誠信》、《品質》、《效率》醒目看板，分別設置於醫療、行政大樓外出入處，激勵同仁提升服務品質。▲盧星華創新管理，北榮桃園分院美麗蛻變

▲桃榮分院5個核心價值《榮譽》、《熱忱》、《誠信》、《品質》、《效率》醒目看板。（圖／記者楊淑媛攝）

而醫療大樓大廳，是患者及民眾出入最頻繁之處，除要求明亮潔淨空間、並新設「大面電視牆」、「榮譽榜」、「自動演奏型鋼琴」等設施，營造友善人文就診環境。盧星華指出，「大面電視牆」除提供患者察看看診進度、並可做為衛教宣導；「榮譽榜」貼著許多患者向醫護人員道感謝的溫馨話語；「自動演奏型鋼琴」定時播放美妙旋律，期為候診民眾解憂釋壓，撫慰身心靈。

盧星華說，桃榮是榮總醫療體系分院中唯一的區域教學醫院，配合政府醫療政策，2016年12月起全力推動長照政策，成立長期照顧推動小組及長照專案辦公室，2018年起開辦「彩虹居日間照顧中心」、「長青園護理之家」、「失智整合照護門診」、「社區失智據點」、「巷弄長照站-C據點」、「社區整合型服務中心-A單位」，陸續通過衛福部審定通過A單位評鑑、居家護理所 評鑑、護理之家督導考核。

而令他格外感恩並引以為榮的是，2019年桃榮洗腎室、日照中心榮獲SNQ認證，2020年健保申報點數較2019年同期成長率為北區同儕醫院第一名，期許桃榮人共創的每一項榮譽，傳遞「今日桃榮以我為榮，明日我以桃榮為榮」的精神，建立桃榮人的光榮感、幸福感。

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