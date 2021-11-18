柴山阿朗壹秘境美景被毀了！噴紅漆亂指路　管理處傻眼：很難去除

▲柴山阿朗壹秘境美景竟被大紅噴漆破壞。（圖／國家自然公園管理處提供）

記者賴文萱／高雄報導

高雄柴山西海岸秘境因海天一線景色優美，被稱為「柴山阿朗壹」，不料近日有山友發現，竟有人拿紅色噴漆在礁石上噴出紅色箭頭符號使得美景被破壞。國家自然公園管理處得知後立即派員前去了解，強調噴漆行為已經違法，將可開罰新台幣3000元，另也無奈表示，噴漆很難去除，會想辦法在不破壞礁石情況下清除。

近日有山友前往號稱「柴山阿朗壹」秘境時，居然在周邊礁石上看到上頭有紅色噴漆噴出箭頭符號，疑似想要指路，但突兀的紅噴漆已造成美景被破壞，隨即通報給國家自然公園管理處。

▲山友通報，柴山阿朗壹秘境道路竟出現眾多紅色噴漆疑似要指路。（圖／國家自然公園管理處提供）

國家自然公園管理處副處長洪啟源表示，柴山阿朗壹剛好位於山海交界的海岸，景色優美，來往遊客很多，有人可能為了要指示比較容易通行的道路，就用紅色噴漆噴出箭頭符號，但這是破壞景觀行為，同時也違反國家公園法第13條，如果查獲當事人，可開罰新台幣3000元。

洪啟源說，周二同仁巡查時還沒發現紅色噴漆，昨天接獲通報再去現場確實發現這個狀況，他無奈表示，噴漆很難去除，也不解其實那邊也只有唯一一條路能走，為何民眾還想要噴漆。

後續國家自然公園管理處將持續透過水柱清除噴漆，也會研議有沒有其他不破壞岩石本體的清除方式，並加強巡查，對外也會通過各種管道加強宣導不應該再有類似破壞行為。