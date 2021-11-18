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撞豐年果糖童星「一屍兩命」一毛未賠　媽慟：肇事駕駛還在辯！

肇事者李男在調解委員會辯稱車禍當時心臟痛，遭死者家屬痛斥狡賴。（讀者提供）

▲肇事者李男在調解委員會辯稱車禍當時心臟痛，遭死者家屬痛斥狡賴。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

「糖糖」蔡亞臻2歲就當童星、1991年拍攝豐年果糖廣告模樣風靡全台，還發過唱片，去年10月中旬，遭駕駛貨車的李姓男子追撞身亡。事後，家人還在她的健檢報告中發現她疑似懷孕，令人悲痛無法言喻！

蔡母更指出，肇事的李男撞死糖糖後態度輕蔑，不僅在調解委員會上辯稱自己「心臟痛」，稱要「賣地」來賠償，至今卻一毛未付，法院還輕判他6個月，讓人沒辦法接受！

根據檢方的起訴書，李男當時無酒駕，他供稱是煞車失靈釀禍，但警方查出當時李的煞車燈根本沒亮，研判他可能「把油門當成煞車踩」，因此認定李涉犯過失致死、過失致重傷及過失傷害罪，但李於犯後主動自首，請法院審減其刑。

新北地院則認為，李男導致糖糖死亡、丈夫重傷，且造成被害人家屬身心痛苦，但李犯後態度尚可，亦與死者家屬進行調解，因「金額無法達成共識」未能成立，加上遭波及的機車騎士對他撤告，因此判處6個月徒刑、易科罰金18萬元，可上訴。

蔡過世後，許多親朋好友獻上哀悼，同感惋惜。（讀者提供）

不過蔡母指出，他們與李男從去年11月25日起進行調解，期間被告不斷狡賴，多次表示「需要商討賠償金額」，好不容易在今年7月提出「死者300萬元、傷者150萬元」，並聲稱已著手進行家產及土地變賣；至今年9月3日卻又改口稱「土地變賣失敗，無法賠償」，且對於其所持有的土地面積、價位仍稱「不清楚」，顯見其毫無和解誠意。

蔡的物品因嚴重車禍碎裂，也擊碎家屬的心。（讀者提供）

蔡母表示，李男及其家屬更曾於調解時聲稱患有心臟疾病多年，隨時都有可能發病造成恍神或呆滯情形，並有持續就醫。蔡母痛斥，明知道自己心臟有問題，理當不適駕車，為何仍舊選擇駕車出門？是否有僥倖心態？若因心臟不適，為何警方筆錄時口供為煞車失靈？是否有企圖脫罪之可能？法官只看到李男於法庭上裝無辜，卻沒有看見調解時或私底下對家屬的輕蔑態度！

「糖糖」蔡亞臻年少當紅之時，曾與藝人陶大偉等人合作。（讀者提供）

蔡母怒批，李男根本是浪費司法資源，甚至調解委員及律師也表示，自己從業多年，從未見過有被告態度如此惡劣，令人唾棄及厭惡；她對於一審刑事庭的輕判難以承受，當庭情緒失控痛罵李，但李的反應並無誠心致歉及悔過之意，著實令人悲憤，呼籲高等法院對他從重量刑。


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