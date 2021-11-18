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豐年果糖童星爆「一屍兩命」　奪命車禍內幕曝光

去年10月18日，「糖糖」蔡亞臻和丈夫在新北市新莊區9號越堤道停等紅燈，不料下一秒即遭遇死劫。（讀者提供）

▲去年10月18日，「糖糖」蔡亞臻和丈夫在新北市新莊區9號越堤道停等紅燈，不料下一秒即遭遇死劫。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

1991年，因拍攝「豐年果糖」廣告及多部知名戲劇而紅遍全台的「糖糖」蔡亞臻，成長後轉換跑道，淡出演藝圈成為上班族。但去年10月中旬，她與丈夫共乘機車，在新北市新莊區9號越堤道停等紅燈時，遭一輛由李姓男子駕駛的貨車高速追撞，蔡送醫不治，丈夫身受重傷。最令人感到遺憾的是，糖糖過世後，家人在她的健檢報告中，發現她疑似懷孕，車禍很可能造成一屍兩命，讓親人更感悲痛！

蔡遭李男駕駛的貨車從後方告訴追撞，當場噴飛還遭輾過。（讀者提供）

「去年的10月18日，我的女兒和丈夫高高興興地從家中騎車出門，沒多久我就接到電話，內容是她的死亡噩耗，過了一年我還是很悲痛，沒辦法接受女兒就這樣離開！」蔡母回憶這段過往，忍不住泣不成聲，內心仍難掩白髮人送黑髮人的痛苦！

「糖糖」蔡亞臻成長後淡出演藝圈，成為一名上班族。（讀者提供）

檢警調查，去年10月18日下午1點，蔡與楊姓丈夫騎車返回泰山住處，在新北市新莊區的疏洪西路、化成路口停等紅燈。此時卻有一輛墨綠色貨車，用時速近百公里的的速度高速闖越紅燈，竟從後方撞上蔡的機車，蔡當場彈飛，還被貨車輾過，楊男傷重倒地，還有另名機車騎士也遭波及，現場相當慘烈。傷重的蔡雖被緊急送醫，但到院前即因全身多處外傷，加上創傷性休克死亡；丈夫則因多處骨折和內出血，至今仍未痊癒。

:蔡母出示女兒的健檢報告，表示女兒過世時疑似懷有身孕。（讀者提供）

更令人悲慟的是，蔡母出示一張女兒在生前的健檢報告，檢查日期是她身故的一個月前，上面註明「疑似懷孕」，由於民間有懷孕未滿3個月不能對外透露的習俗，所以家人都還不清楚，不禁淚嘆一場車禍除了毀了一個幸福家庭，更可能是一屍兩命的憾事。

「糖糖」蔡亞臻1991年拍攝豐年果糖廣告，成為家喻戶曉的明星。（翻攝Youtube）

蔡母表示，肇事者李姓駕駛從事發至今態度輕浮，連賠償都毫無誠意，在調解委員會和法庭上還多次言詞狡飾，聲稱他開車當下身體有異狀企圖脫罪，一審僅輕判他6個月徒刑，她已請律師提出上訴，一定要還女兒一個公道！

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