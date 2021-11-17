遠航遭撤照張綱維喊國賠50億　民航局嗆：7架飛機先處理

▲遠東航空董事長張綱維今天露面，要求若不和解將提50億國賠。（圖／記者劉昌松攝）



記者許維寧／台北報導

遠東航空於2019年無預警停飛，遭民航局收回航權並撤銷營運許可，遠航於2020年不服提出訴願，交通部訴願會曾一度認定民航局不符程序，但事後由民航民航補正後由交通部正是將遠航廢照。遠航董座張綱維不服，日前提起行政訴訟近日將開庭，遠航喊話民航局和解，否則將提出高達50億的國賠金額，民航局則反嗆，遠航目前還有7架飛機停在國內三處機場，請先儘速處理。

遠航於2019年12月停飛，民航局則於2020年初撤銷遠航營運許可、航權，遠航曾於去年2月提出訴願，交通部訴願委員會曾一度認定民航局不符合程序要求撤回處分，但事後民航局補正程序，並於去年6月間月間正式撤銷遠航執照。

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遠航董座張綱維不服前後再提起訴願和行政訴訟，行政訴訟將於11月24日開程序庭。今天張綱維久違露面，表示若交通部屆時不同意復照，將於12月13日前提出國賠，目前粗估停照期間遠航損失約20億、執照損失20億，另還有10億元的商譽損失。共計要求50億國賠。

對此，交通部民航局下午回應，遠航公司目前尚有7架飛機停放在國內三處機場，為了機場觀瞻與安全，請張先生盡速處理。據了解三處機場分別為桃園國際機場、松山國際機場以及小港國際機場。