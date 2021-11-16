春節檢疫3方案一次懂！居檢7天「同住者不可進餐廳、搭大眾運輸」

記者趙于婷／台北報導

中央流行疫情指揮中心宣布春節檢疫方案，包括14+0+7和10+4+7和7+7+7。其中14+0+7僅可入住防疫旅館，10+4+7是入境後前10天只能入住防疫旅館，7+7+7入境者一定要完整接種兩劑疫苗且滿14天。需要特別注意的是，返家居家檢疫期間，同住者不可搭乘大眾運輸，禁止到人潮擁擠場所。

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

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14+0+7僅可入住防疫旅館；10+4+7前10天要住防疫旅館，返家居家檢疫期間，建議一人一戶為優先，若是一人一室，同住者需要完整接種新冠疫苗滿14天。

而7+7+7鬆綁方案則是入境者需打過2劑疫苗滿14天方可申請，指揮中心也開放集中檢疫所供7+7+7專案預約，自110年12月14日至111年2月14日共收6梯次，每梯次提供3600間客房，服務量能高達2萬1600人，17日起就可開放民眾預約訂房。

針對居家檢疫同住者，指揮中心也提醒，不可與居檢者共用房間、衛浴，也不可同處和共食，不可搭乘大眾運輸，也禁止近距離接觸不特定人之場所和到人潮擁擠場所（如賣場、餐廳、百貨公司、夜市等）。



▲▼春節檢疫方案說明。（圖／指揮中心提供）

▲▼春節檢疫方案說明。（圖／指揮中心提供）

▲▼春節檢疫方案說明。（圖／指揮中心提供）