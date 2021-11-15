蔦屋書店、岩盤浴、運動設施「全24H營業」　新竹湳雅廣場拚深夜商機

▲新竹大魯閣湳雅廣場拓展深夜市場，明年將轉型成24小時商場。（圖／記者蔡惠如攝）

記者蔡惠如／新竹報導

人口快速增長的大新竹地區，近年來百貨賣場僅有巨城購物中心引領風騷，2018年開幕的大魯閣湳雅廣場，營業面積約6800坪，離巨城約8分鐘車程，今年引進日本風格的岩盤浴設施，2個半月有近1.5萬人次進場，讓業者針對體驗行銷再邁進，宣布明年最快7月，將提供24小時營業服務，賣場內最少有3成店家「隨時營業」，針對「夜衝」市場拚一波。

新竹地區近年大量移入的年輕家庭，加上高實力的消費族群，一向是百貨賣場業界眼中最具潛值的新市場之一，佔地2.6萬坪擁有上千個停車位的遠百竹北，將在明年初登場，而已在地經營快3年的大魯閣湳雅廣場，也預計在明年啟動改裝，將目前3樓800坪停車場區域，改造成186滑輪場、輕食等娛樂區域，而佔地近450坪、全台第二大的蔦屋書店也將在明年3月底登場，為新竹百貨零售市場注入活水。

大魯閣總經理謝國棟今（11／15）坦言，新竹市場在巨城獨大的情況下，其他百貨賣場經營都被邊緣化，一開始確實有點辛苦，目前以「新生活提案」主打最強的主題店，將於明年在館內開設蔦屋書店、美式風格的186滑輪場，搭配原有的大魯閣打擊場，以及今年才開幕、全台獨家的大型岩盤浴設施「福湯」，以及自行經營的餐飲與相關設施，將在明年第三季陸續提供24小時服務。

▲大魯閣總經理謝國棟針對湳雅廣場推出新生活提案。（圖／記者蔡惠如攝）

業者表示，今年碰到疫情確實對整體業績有影響，但旗下首間福湯岩盤浴在9月開幕後，一直到11月中也創下來客1.5萬人次的紀錄，其中僅有45％為新竹本地客，其中65%則是來自台北、新北、桃園與台中等外地客，加上旗下棒球打擊場從2年前陸續提供24小時服務，目前共有5間全日營業，也帶動業績成長20%，預計在24小時營業後，館內60多間櫃位同時至少會有30%以上的店會提供服務，湳雅廣場一年業績也會從5至6億元，提升至10億元目標。

▲湳雅廣場內的福湯岩盤浴，在疫情後成吸客機。（圖／記者蔡惠如攝）

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