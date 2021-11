衛星照曝光！俄軍在烏克蘭邊境集結　分析指「非標準訓練模式」

▲衛星照顯示俄羅斯軍隊在烏克蘭邊境集結。(圖/翻攝自推特@trbrtc)



記者張方瑀/綜合報導

俄羅斯與烏克蘭邊界情勢緊張,最新衛星畫面顯示,有大批俄軍和大型武器在烏俄邊界300公里處的訓練場集結,讓緊張加劇。不過,克里姆林宮發言人強調,他們的軍隊有在過內任何地方移動的自由。

根據POLITICO報導,美國航太技術公司馬克薩爾科技(Maxar Technologies)提供的衛星照片顯示,俄羅斯在距離烏克蘭邊境僅260公里的城鎮葉利尼亞(Yelnya)附近,有大批地面部隊集結,還包含裝甲部隊、坦克與自行火炮(Self-propelled artillery)等。這些軍隊從9月下旬開始從常駐地區轉移,其中還包含精銳的第一衛隊坦克軍(1st Guards Tank Army)。

