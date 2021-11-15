高雄社宅增至1萬戶！拚年底前一半全開工　最快明年陸續釋出





▲高雄左營區「崇實安居」社會住宅15日舉行動土典禮。（圖／記者賴文萱攝）

記者賴文萱／高雄報導

高雄左營區「崇實安居」社會住宅今（15）日舉行動土典禮，行政院長蘇貞昌宣示將全力協助高雄興建社宅，目標從原來的8800戶提升為1萬戶。高雄市長陳其邁表示，目前高雄市政府已有363戶出租，興建中的凱旋青樹（機11）及三民中都社宅計359戶，將在明年陸續釋出；另外，高雄市副市長林欽榮則表示，今年底之前一定發包到50%開工率。

蘇貞昌在主持動土典禮時表示，將全力協助高雄市興建社會住宅，並將興建目標由原來的8800戶提升為1萬戶。他強調，社會住宅是蔡英文總統的重大政見，行政院第一階段已經做到5萬戶，接下來還會繼續推動，也預告本周五還要去鳳山主持另一棟社宅動土儀式。

▲蘇貞昌表示，將全力協助高雄市興建社會住宅，並將興建目標由原來的8800戶提升為1萬戶。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁則在致詞時感謝中央協力共同推動高雄社會住宅的興建，並指出社會住宅做為國家長期穩定、協助弱勢居的權力的機制，中央與地方政府都有責任努力推動。

未來高雄市政府將會與國家住都中心密切合作，由高雄市政府負責興建2,800戶，國家住宅及都市更新中心則協助興建7,200戶。而今天開幕的「崇實安居」是國家住都中心在高雄市的第一個社會住宅，是中央與地方合作的開端與典範。

▲高雄左營區「崇實安居」社會住宅15日舉行動土典禮。（圖／記者賴文萱攝）

陳其邁說，高雄市政府目前已有363戶出租，興建中的凱旋青樹（機11）及三民中都社宅計359戶，將在2022年陸續釋出；另外還有岡山、大寮、前鎮等地的社會住宅進行規劃設計中。再加上國家住都中心規劃設計中的基地，預計今年底可完成10案，共5,408戶統包施工。

▲高雄市1萬戶社會住宅興建計畫。（圖／高雄市政府都發局提供）

陳其邁又說，高雄市的社會住宅除了力拼提供充足的量以供需要，並至少提供40%給弱勢族群居住以落實居住正義外，在設計上秉持健康、安全與便利的居住品質，以取得智慧建築及綠建築標章為目標，並且依據基地所在區位的需要提供幼兒園、日照中心、社區關懷據點、身障服務據點及社區健身中心等社福設施，將育兒、托老、身心障礙者服務融入社區，以營造在地老化及青壯年安心的高品質居住社區。

「崇實安居」預計興建施工4年，落成後將有4棟地上14層、地下3層的建築，可以提供社會住宅859戶。除了住宅以外也設有店鋪、健身房、日照中心、兒童閱覽室以及社區集會空間，不論是單身、小家庭、老人、身障或青年人居住空間的需要，在設計時都將其納入考量，並且也規劃取得綠建築、智慧建築及耐震標章，是融合社會福利設施和建築品質的優質住宅。

▲高雄市副市長林欽榮表示，高雄社宅年底前會達50%開工率。（圖／記者賴文萱攝）

高雄市副市長林欽榮則指出，大致上高雄已經形構出具體的S廊帶，幾個大型投資案也已經一一形成，因此，我們不會擔心房價被炒作，除了一方面要查之外，相對也必須要趕快建設安家住宅、青年住宅，預計到今年年底總共有5048戶會動工，一定發包到50%開工率，盡可能在2024或2025年開始釋放出來。

▲高雄岡山社會住宅模擬圖。（圖／高雄市政府都發局提供）