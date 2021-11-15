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247萬劑高端疫苗效期曝光　國民黨團：違反程序、陳時中無法無天

▲▼國民黨團爆料，高端疫苗認證國家從4國再縮減成2國，只剩帛琉、印尼。（圖／國民黨團提供）

▲國民黨團爆料，高端疫苗認證國家從4國再縮減成2國，剩帛琉、印尼。（圖／國民黨團提供，下同）

記者黃巈禾／台北報導

高端疫苗認證國家從6國減少成4國，引發熱議。國民黨團15日召開記者會，除了爆料從4國再縮減成2國，剩帛琉、印尼，還指出247萬劑高端效期超過國際認證疫苗6個月，每個批號效期時間不同。國民黨團總召費鴻泰痛批，高端效期說改就改違反程序、衛福部長陳時中無法無天。

費鴻泰表示，日前AZ疫苗效期只剩24天，扣掉7天檢驗期剩下17天，被大家罵死，但高端的效期是隨衛福部說的算，說改就改，果然是衛福部長陳時中所說的遇到高端就會轉彎。

費鴻泰秀出衛福部所公布的高端批號，他指出，批號SP2124放行日是110年9月23日，換句話說，生產日絕對是在放行日之前，若放行日就是生產日，依照國際疫苗有效期限6個月，照理說應該是111年3月23日，結果卻多了1個月，有效期限是7個月。

費鴻泰再指，批號SP2126放行日是9月27日，有效應該是隔年3月27日，結果到期卻是明年5月12日，超過將近2個月；批號SP2127放行日是110年10月13日，加上6個月，應該是111年4月13日，多了40天。

費鴻泰批評，AZ疫苗有效期只剩下24天，到台灣來大家都在罵，可是高端的有效期到底是誰說的算？不是國際的6個月，而是衛福部疫情指揮中心說的算，要延幾個月就延幾個月。

費鴻泰進一步指出，高端疫苗認證國家從6國變4國，根據最新掌握，現在只剩帛琉、印尼2國，應該是不少印尼移工打了高端，經考量印尼政府不得不認證，否則無法讓移工回國。

費鴻泰批評，民進黨委員說可以補打第3、4劑賺到了，但衛福部有沒有做過相關，混打實驗？衛福部說要開專家會議，這個專家是「政治專家」，政治掛帥要幫高端解套，萬一打了高端又打莫德納或BNT出狀況，請問誰負責？

費鴻泰還說，剩下330萬劑還沒施打的疫苗何去何從？至今也沒聽到友邦接受饋贈，他認為剩下的疫苗是不是跟高端公司講，就折價不要買、別生產了，否則也是資源浪費，沒做到第三期實驗國際是不會放行的，只能說高端違反程序，陳時中無法無天。

▼高端效期並非國際的6個月。（圖／國民黨團提供）

▲▼國民黨團爆料，高端疫苗認證國家從4國再縮減成2國，只剩帛琉、印尼。（圖／國民黨團提供）

▲▼國民黨團爆料，高端疫苗認證國家從4國再縮減成2國，只剩帛琉、印尼。（圖／國民黨團提供）

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