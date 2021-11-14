大咖雲集！　桃園2021臺語金曲演唱會11／20蘆竹區登場

▲桃園2021臺語金曲演唱會登場。（圖／文化局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

受疫情影響，桃園閩南文化節系列活動今年無法舉行，延期至明年的6至7月舉辦，唯第四年舉辦的閩南傳統藝術巡演活動「2021臺語金曲演唱會」，如期舉行， 11月20日晚間6點於蘆竹區光明河濱公園盛大開唱！邀請市民朋友一同來到現場，要用好歌聲和好音樂，陪伴民眾渡過美好的時光。

市府文化局14日表示，本次活動卡司實力堅強，光是三位主持人就來頭不小，分別為澎恰恰、許效舜和苗可麗，藝人則是重量級臺客天團董事長樂團、金曲歌王蕭煌奇、金曲歌王施文彬、橫跨電視及廣播的創作歌手邵大倫、臺語金嗓歌手張蓉蓉、以及超級紅人榜新秀高佳群和藝人陳昭瑋等表演嘉賓，現場將是星光熠熠，活動內容更是精彩可期。

此外還邀請優秀的表演團體上台，包含新埔國小太鼓隊、雅緻舞蹈團、錦興國小舞獅隊、錦興和和健康操、禾一文化傳承舞團以及蘆竹區體育運動舞蹈協會等團隊，規模龐大豐富多樣，歡迎大家蒞臨現場共襄盛舉。

協辦單位錦興宮也將迎請福德正神土地公神尊聖駕蒞臨現場，以精采的表演叩謝神恩祈求風調雨順國泰民安、疫情消散閤境平安，讓現場觀眾就近祈福納祥共沐神恩，更展現閩南文化中春祈秋報的俗例，期望可以達到人神同歡喜樂共享的文化價值。