老公凌晨死在小三家　人妻5年後告上法庭「怒甩公公一巴掌」

▲中國一名人妻，為了丈夫財產分配問題告上法院。（示意圖／翻攝自Pixabay）

圖文／CTWANT

中國一名柯姓男子2016年某天凌晨4點，在郭姓女子家突然面部朝下摔倒在地，郭女趕緊報警叫救護車，並通知其父親到醫院，但柯男最後因心肌梗塞搶救無效。過了2小時後，柯父才通知兒媳金女和孫女，這件事讓元配心有疙瘩，5年後雙方為了財產在法庭上對簿公堂。

元配金女質疑柯父2點，一是明知柯男在外面有女人還隱瞞縱容，另一點則是柯男4點鐘就出事，卻直到6點才打電話通知，害得她無法見到丈夫最後一面，雙方吵了起來，一怒之下重重打了公公一巴掌。

金女要求分割和丈夫的共同財產，確認享有房屋所有權80％的份額，她主張丈夫有重大過錯，分割共有財產70％左右的份額，剩下的30％做為遺產由公婆、子女共同繼承，其中10％由自己繼承。

▲人妻與公公對簿公堂。（示意圖／翻攝自Pixabay）

柯父認為，金女所說的房屋土地是婚前就客觀存在的，所以不能算是夫妻共有財產，並遞交了書面證據資料，稱房屋是祖產。不過，金女不認同，她表示現在的房子是自己和丈夫出錢新蓋的，還拿出房子的土地證和房產證，上面登記的均是丈夫的名字。

柯父質疑，指出金女和兒子並沒有登記結婚，還控訴房子是瞞著他蓋的，認為是侵權，能夠辦土地證和房產證，就是2人私自拿了老宅的證件。金女則反駁，表示當時是擺酒席結婚，當時農村對結婚證認識不足，雖然沒有登記，但街坊鄰居都知道，而結婚第2年女兒出生了，具有事實婚姻關係，此外也透露，當年丈夫做生意要辦手續，柯父就給了老宅的證件。

法官調查後得知，柯男當年取得土地證，手續齊全且合法規，最後判決柯男和金女共有的財產，金女享有65％的份額，金女的女兒享有15％的份額，柯父及其愛人，分別享有10％的份額。不過，柯父對判決結果感到不服，已提出上訴。

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