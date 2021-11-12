卡神涉養網軍釀外交官之死　堅稱「保衛國家」！一審判決出爐

▲卡神網軍案，楊蕙如稱組織網軍是為了保衛國家。（資料照／記者劉昌松攝）

記者黃哲民／台北報導

我國駐日本大阪辦事處2018年因台籍旅客被颱風困於當地關西機場，遭PTT鄉民群起痛罵「爛到該死」、「黨國餘孽」等語，時任辦事處長蘇啟誠在輿論風暴中自殺身亡。檢方查出「卡神」楊蕙如涉操縱網軍帶風向，替挨罵的駐日代表謝長廷解套，起訴楊女與PO文的男子蔡福明涉犯侮辱公署等罪嫌。台北地院一審今判決楊蕙如、蔡福明各6月徒刑、皆得易科罰金18萬元；2人今都未到庭聽判。

北院判決理由指出，外交部函覆確認我駐大阪辦事處依《駐外機構組織通則》，屬於我國所設置駐外機構，是《行政程序法》所認定的實質意義行政機關，也就是「公署」，而蔡福明本案PO文並非評論事件，而是侮辱大阪辦事處及辦事處公務員依法執行的職務，已超出言論自由保障界線。

法官並指楊蕙如透過LINE「高雄組」群組，指示蔡男及該群組成員支持或批評特定文章，由蔡男招攬的下線將PO文結果截圖提供後，蔡男向楊女請款再分發給下線，藉由網路迅速散布、影響，帶領輿論風向，楊女身為業主，蔡男招攬的10多名網軍依楊女指示「推」、「噓」、「酸」、「幫高調」與養帳號，據此認定2人討論、溝通後再發表本案PO文，應為共犯。

本案源於2018年9月4日，強颱「燕子」肆虐日本，多位台籍旅客受困嚴重積水的大阪關西機場，更傳出有人搭中國領事館的車才脫困，我國駐日代表謝長廷挨轟沒積極協助，但PTT隨即於9月6日出現暱稱「idcc」的網友PO文，宣稱大阪辦事處不聽謝長廷號令、應負事件全責。

此文頓時有如一呼百應，媒體跟進報導，輿論風向轉為究責大阪辦事處，時任辦事處長蘇啟誠同月14日被發現在官邸自殺身亡，留遺書表明「不想受到羞辱」，事後查出中國派車進關西機場接駁旅客是假新聞，上網自稱向大阪辦事處求助碰壁、搭中國使館接駁車才離開關西機場的游姓男大生，也被認定造謠。

蘇啟誠的「外交官之死」引發朝野關注，台北地檢署偵辦發現，「卡神」楊蕙如涉組織網軍操縱輿論風向，本案她指示蔡福明用「idcc」帳號在PTT PO文，以《【爆掛】大阪空港疏散事件相關資訊》為題謾罵大阪辦事處「態度的確惡劣」、「爛到該死的地步」、「一群垃圾的老油條，講難聽一點叫做黨國餘孽」等語。

檢方查出，蔡男當時使用楊女的wifi分享上網，文章PO出後1分鐘，楊女就轉貼到LINE群組，要求其他網軍「幫高調」轉發推文，起訴楊女和蔡男涉犯侮辱公署等罪嫌。

楊女否認操控網軍扭曲輿論，辯稱發現中國網軍干擾台灣選舉，才成立幾個「義勇軍」保衛國家，她覺得謝長廷在關西機場事件一面倒挨轟，所以推薦大家幫推「idcc」的PO文，完全沒有所謂「業主」資金支應，給群組成員薪水「是個人補貼」。蔡男自稱手機疑遭檢察官違法查扣，否認受指示PO文。

辯護律師利用我國外交困境企圖為楊女脫罪，宣稱大阪辦事處不算「公署」，否則中國、日本會抗議。公訴檢察官強調大阪辦事處的組織有法律依據，可辦理護照、簽證，屬於我國官方機構，「當然是公署！」

檢方並指言論自由應有界線、「不是無法無天」，蔡男PO文完全不提事實、只有謾罵，充滿侮辱言詞，已超出合理評論。動機是扭轉輿論風向，楊女透過蔡男發展網軍組織、將薪水交給蔡男發給網軍，本案影響我國國際聲譽，「法官要不要判有罪，要看法官期待我們有什麼樣的社會！」