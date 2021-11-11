賴士葆「頭髮長應是飯局妹」被罵翻！網怒灌臉書：向全台灣人道歉

▲國民黨立委賴士葆。（圖／記者李毓康攝）

記者閔文昱／綜合報導

陳時中日前在餐會中「與友人脫口罩喝酒高歌」的影片昨（10日）在網路瘋傳，影片中還出現數位長髮女子陪同，讓國民黨立委賴士葆諷刺，八大行業的工作者影片應該是五味雜陳，更稱「頭髮那麼長應該是飯局妹」，讓高雄市議員黃捷、台北市議員許淑華紛紛痛批是嚴重歧視，許多網友更是灌爆賴士葆臉書，要求「為歧視女性為向全台灣人道歉。」

陳時中在餐會中「脫口罩喝酒高歌」的影片昨日瘋傳，45秒畫面中看見阿中部長乾完一杯酒後興奮高歌，一旁還坐著正崴集團董事長郭台強及數位長髮女子。對此，賴士葆也發文諷刺，陳時中對八大行業管制嚴格，至今尚未開放，八大行業的工作者看到網路流傳陳時中的影片應該是五味雜陳，原來陳時中對八大行業並不排斥。「影片中陳時中面對佳餚、暢飲美酒、引吭高歌，疑似飯局妹打扮的美女穿梭其間，真是快意人生啊！」

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▲陳時中喝酒唱歌「沒戴口罩」45秒影片曝光，引發熱議。（圖／翻攝網路）

另外，賴士葆還稱「頭髮那麼長應該是飯局妹」，讓許多網友紛紛痛批，「你應該先為歧視女性為向全台灣人道歉」、「歪曲的性別意識，你這種言論，真該道歉下台。」、「國民黨執政：主張不能留長頭髮啦」。台北市議員吳沛憶更直接標記國民黨主席朱立倫嗆「如此公然歧視女性的行為，按照中國國民黨的標準該不該下台？」

陳時中昨深夜澄清，該影片拍攝時間為去年6月15日，並非三級警戒期間。他今天下午又在疫情記者會上強調，聚會為友人臨時邀約，到場時間已晚，故僅短暫致意，唱2首歌即離開，且除了邀約的朋友，其他人並不認識，但周遭都有保持安全距離。

事後，遭藍營質疑是飯局妹、女陪侍的長髮女子身分也被起底，原來是1111人力銀行前執行長陳曉蓁，曾是歌手、演員，也擔任過財經頻道的主持人。

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