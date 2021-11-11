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阿姆坪水上運動訓練基地竣工　採每日總量管制營運明年啟用

▲阿姆坪水上運動訓練基地竣工

▲阿姆坪水域是水上運動選手們，固定的訓練場所。（圖／市府提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市大溪區「阿姆坪水上運動訓練基地統包工程」竣工，市長鄭文燦11日視察該工程指出，市府會與北水局商量規劃，採每日總量管制的營運方式，開放民眾前來體驗水上活動。本案總計畫經費約1億3,000萬元，實際工程費用9,500萬元，獲前瞻計畫補助7,560萬元，已於今（2021）年10月完工，預計明（2022）年啟用。▲阿姆坪水上運動訓練基地竣工

▲鄭市長體驗划船訓練設施。（圖／市府提供）

鄭文燦指出，教育部體育署配合行政院「前瞻基礎建設計畫」，推動「改善水域運動環境」計畫，積極發展台灣水域休閒活動，「阿姆坪水上運動訓練基地」獲前瞻計畫補助建置，未來市府會繼續爭取設置埤塘型、河川型的水上運動訓練基地，例如龍潭大池、大園華興池等地。▲阿姆坪水上運動訓練基地竣工

▲阿姆坪水上運動訓練基地。（圖／市府提供）

除了戶外運動，目前也透過IT Sport科技運動競賽發展室內運動，包括虛擬划船裝置、智能運動地墊、智慧平衡板、數位感應箭靶、體感模擬射擊等，下雨天也可以划船，預計推廣至運動中心，讓市民體驗多樣化的運動項目。

工務局長賴宇亭表示，「阿姆坪水上運動訓練基地」為地上三層樓建築物，建築物規模約803坪，設有艇庫空間、重量訓練室、選手宿舍、餐廳廚房、半戶外廣場等，可提供船艇設備放置及容納80人選手集訓住宿空間，並於南向設有戶外露台，讓選手於集訓期間，亦保有經驗交流、休憩空間。▲阿姆坪水上運動訓練基地竣工

賴局長指出，訓練基地採用山、水、樹木等豐富元素，以各種手法，在造型、材質上呈現出來，是可與水庫環境融合的建築。而其外觀意象是以船屋為設計發展構想，建築物外牆採用丁掛磚和耐候塗料搭配，融入當地泰雅族原住民編織語彙的拼貼意象。本工程也透過滯洪池留設、步道延續等綠建築設計及無障礙設施，藉由延續環境材料色系，形塑出與周邊環境協調的景觀，營造休閒與運動的優良環境。

包括立法委員暨桃園市體育會划船委員會主委呂玉玲、立委湯蕙禎、市議員李柏坊、陳治文、簡志偉、市府工務局長賴宇亭、體育局長莊佳佳、經濟部北水局長江明郎、桃園市體育總會划船委員會總幹事陳昭元、吳坤曜建築師事務所建築師吳坤曜、武漢國中校長鐘啟哲等皆一同出席。

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關鍵字：

阿姆坪水上運動訓練基地

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