按一鍵就GG了！消防員推「超神APP」惡煞剋星：不用說話警察就來

▲瑪莎拉蒂3惡少將人強押下車暴打。（圖／記者白珈陽攝）



記者黃可昀／綜合報導

台中3名惡煞開瑪莎拉蒂上路，被18歲的宋姓男大生擦撞，竟把對方打到顱內出血、顱底骨折送進加護病房，引起社會譁然。一名消防員指出，一般人遇到惡煞當下腦筋都會空白，很難立即做出自我防衛，還有可能會被阻止報警，其實內政部有研發一款APP可以「視訊報案」，報警、定位、錄影3合1，惡煞還在耍狠的時候員警已經趕來救援。

消防員在PTT指出，他學過柔道、摔角，遇到狀況就是先把對方壓制在地等警察到場，不過「學過跟經驗是一回事，第一次實戰比我大量級的流氓，我也是待著幾秒鐘」，即使能暫時將對方壓制住，但最終還是抵不過蠻力，容易落得兩敗俱傷的下場。

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他認為，「沒有實戰經驗跟反應，練什麼都沒用，沒有被流氓無賴嚇過幾次正常人都會愣掉」，民眾可以下載內政部的「視訊報案110 APP」，遇到危險只要按下去就開始錄影、定位，警方接獲通知馬上就能趕到手機定位的位置，即使不用發出聲音，警方也能從錄影畫面得知狀況，很適合遇到惡煞無法報警的狀況下使用，消防署也有推出類似的「119報案APP」。

▲視訊報案APP。（圖／翻攝自APP store）



原PO指出，除了遇到攻擊可以使用視訊報案APP，如果在外縣市目擊車禍等事故，「不知道地址或是突然在那裡出意外，一樣用透過自動定位報案，我們的車馬上就會到你的地點」，也方便喑啞人士報案，「不用形容跟多說話，遇到不准報案的，按下去默默等警察就好。」