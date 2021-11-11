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西湖畔蔡元培女兒故居拍賣5.16億元　1人投標改建得遵4嚴格規定

▲蔡元培女兒蔡威廉位於西湖畔的別墅以1.2億元人民幣拍出。（圖／翻攝錢江晚報）

▲蔡元培女兒蔡威廉位於西湖畔的別墅故居以1.2億元人民幣拍出。（圖／翻攝錢江晚報）

記者魏有德／綜合報導

中國近代教育家蔡元培女兒蔡威廉位於杭州西湖畔的別墅故居今（11）日於阿里拍賣平台上落槌。這場拍賣吸引35612人次圍觀，僅1人投標，最終以起拍價1.2億元人民幣（約5.16億元新台幣）成交。由於這起拍賣為資產處置，等同於二手房屋拍賣而非是司法拍賣，因此，得標者還需另外支付0.5%～1%的軟體服務費。

▲蔡元培女兒蔡威廉位於西湖畔的別墅以1.2億元人民幣拍出。（圖／翻攝錢江晚報）

▲這場拍賣僅1人以底價得標。（圖／翻攝錢江晚報）

《錢江晚報》報導，這間玉泉路1號房產，又稱馬嶺山房，為上世紀30年代，蔡元培和女兒蔡威廉、女婿林文錚湊了7000元大洋，在馬嶺山坡上建造的別墅，房子為三幢西式建築，前為平房、後為樓房，建築面積約270平方公尺（約81.675坪）。

林文錚去世後，該棟別墅的產權分給5名子女，自1991年起，靠南一側房屋被其中一位繼承人租賃給李某，隨後又將部分面積以轉讓形式與李某簽約了轉讓契約。2010年左右，蔡威廉的後人以1000萬元（人民幣，下同）的價格將房子轉賣給張某，馬嶺山房便在持續的官司中爭議不斷，直至2018年才塵埃落定。

▲蔡元培女兒蔡威廉位於西湖畔的別墅以1.2億元人民幣拍出。（圖／翻攝錢江晚報）

▲馬嶺山房現已破敗不堪，重新修繕得按古蹟修復規定處理。（圖／翻攝錢江晚報）

馬嶺山房於2014年時曾掛牌1億元，近年則是在豪宅經紀人圈掛牌為1.5億元。由於房子荒廢多時，馬嶺山房的房屋現狀極差，2008年時已被鑒定為C級危房，目前則是三幢房子已坍塌兩幢。知情人士表示，兩年前曾有一位上海富豪有意在杭州購置一套西湖邊老別墅，聽聞馬嶺山房的典故後慕名而來，但看到實景後十分震驚，最終未下手。

不過，這起拍賣成交後，得標者若要進行修繕還得符合4項嚴格規定。據了解，馬嶺山房被列入杭州市第五批歷史建築，後評定為二級歷史建築。根據馬嶺山房保護規劃圖則，重新改造需按照二級歷史建築保護要求執行；整體修繕該歷史建築，拆除搭建部分，恢復歷史原貌；加強該歷史建築的日常維護，加強對周邊歷史風貌環境的保護及結合地塊周邊景區公園建設，統一考慮合理利用。

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