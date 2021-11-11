　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

1元爽嗑4塊雞塊！8大速食「雙11限定好康」快看　還有11元筆管麵

▲▼漢堡王。（圖／業者提供）

▲8大速食店雙11優惠懶人包（圖／各大業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

「雙11購物節」今（11）日正式開跑，除了搶買美妝家電、生活小物等好康外，《ETtoday新聞雲》貼心整理8大速食店祭出的限時小確幸，必須搶吃摩斯大薯買1送1，還有必勝客超殺11元筆管麵，漢堡王更推銅板價1元爽吃4塊雞塊，今天上班就揪同事爽嗑一波。

▲▼拿坡里買8送8。（圖／業者提供）

▲拿坡里買義式雞腿桶送8隻義式二節翅。

●摩斯漢堡
摩斯漢堡今（11）日祭出「大薯買1送1」，加碼吃厚切培根牛肉堡加大冰紅茶只要111元。

●漢堡王
漢堡王今（11）日有銅板價好康，只要於官網購買任一指定套餐或大餐，即享「加1元多吃4塊雞塊」、「加11元多喝蘑菇湯」、「加111元多吃花生安格斯牛肉堡餐」等3大優惠。

另，至11月18日前還有「24種振興優惠券」，不僅有個人、雙人超省餐，其中雙人餐最低每人只要85元就能爽吃1顆漢堡、薯條、可樂，還推超值單點、分享餐等折扣，還有超划算「買1送1」，包括中薯、洋蔥牛肉堡、可樂、辣薯球等通通買1送1。提醒機場、兒童樂園、台積P1店、美光店、南科台積、嘉義等商場店不適用。

●肯德基
肯德基今（11）日於APP祭出雙11限定優惠，包括「11元吃20塊上校雞塊分享盒1份」、「111元吃開心雞省雙享餐1套」、「1111元吃1111狂歡餐4套」，一次買還能分次取餐享用，每日3時段（10時、15時、20時）準時開搶。

加碼自即日起連4天推炸雞桶餐下殺優惠，7塊炸雞桶餐加上2杯中杯可樂，於全門市、官網預訂快取及APP輸入優惠代碼「40318」，直接下殺64折吃，現省171元。

▲▼必勝客推全新「海鮮系列紙包筆管麵」。（圖／業者提供）

▲必勝客紙包筆管麵用11元就能吃到。

●必勝客
必勝客今（11）日推限時好康，期間3時段包括10時、15時、20時於APP限定登場，首先要搶的就是「11元紙包筆管麵」，同步還有「限定口味小比薩優惠價111元」、「巴斯克生日同樂套餐優惠價1111元」，最低3折起的優惠俗到不行；門市部分至11月29日前還有上班日限定買紙包筆管麵送夏威夷個人比薩1個。

●胖老爹
胖老爹即日起至11月16日於外送平台「Uber Eats」祭出「甜不辣、花枝丸買1送1」優惠，無須輸入優惠碼即享優惠。

▲▼SUBWAY「超值優惠券」。（圖／SUBWAY提供）

▲SUBWAY推超值優惠券。

●SUBWAY
SUBWAY最新「超值優惠券」祭出4大激省優惠組合，包括有無糖紅茶、餅乾、熱美式通通買1送1；買濃湯或飲料免費送薯餅、蔬菜球，還有購買任一口味6吋潛艇堡，就可用最低銅板價10元升級加料，有雙份肉、雙份起司等選擇，最後超殺優惠就是「半價雙享餐」，只要買指定餐點就可用半價多吃1份捲餅、潛艇堡，即日起至12月14日全門市開放憑券使用，無論內用、外帶皆享優惠。

●拿坡里
拿坡里即日起至11月30日凡購買義式雞腿桶（內含8隻雞腿）就送8隻義式二節翅，雞腿、雞翅直接一次滿足，且義式二節翅只送不賣。

●達美樂
達美樂全台156間門市即日起「外送費全面調降為0元」，並祭出「巧達滋心餅皮」、「帕瑪滋心餅皮」半價吃優惠。

【你可能也想看】

►搶喝買1送1、加1元多1杯！13家手搖飲「雙11限定優惠」一次看
►胖老爹、八方雲集買1送1！Uber Eats「11月限時優惠」一次看
►GODIVA甜甜圈賣6天突喊卡！網一看原因全傻眼：還沒開始就結束了

►我們的美麗就用白紙黑字寫下

ET快訊
麻衣打破沉默駁離婚「內幕起底」　嫁王泉仁7年私下互動曝光
陳柏霖醉摟郭雪芙！　搭肩女神酒吧狂歡直擊
瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對
深夜規模6.6地震全台有感！　氣象局曝「遠地震央」
今晨最低6.8℃　40年來冷氣團最早侵台！7縣市不到10度拉

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

全聯買1送1、愛買X東森1元商品限量搶！量販超市雙11優惠懶人包

1元爽嗑4塊雞塊！8大速食「雙11限定好康」快看　還有11元筆管麵

買1送1、第2杯11元開喝！4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

巧克力控暴動！全家50款新品「任選第2件6折」　3暖飲限量回歸

6盎司牛排直接來！必勝客新推「威士忌牛排干貝比薩」史上最奢華

全台首間adidas Brand Center盛大開幕！楊俊瀚帶你直擊信義品牌概念店亮點

【廣編】遠百週慶尬雙11　Online衝最高回饋32%

4大超商「雙11咖啡優惠」來了！這些直接買1送1　還有第2杯11元爽喝

大薯買1送1！8大速食店「雙11優惠」一次看　用1元爽吃4塊雞塊

11位聽損兒圓夢發片　「幸福的孩子愛唱歌」展現獨特聲命力

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

陸妻成長歷程！台人讚有夠道地　「瞅啥啊➔跨ㄚ小啊」夫拍手叫好

王必勝認婚外情仙氣正宮照曝光 未否認小孩關係：不願公開討論

「210公分巨人」分享眼中世界！　俯視172cm女友、能看冰箱頂部

豪車3惡煞「正面曝光」　全被上銬帶回警局！

High Five！遇路人伸手攔公車　他高興擊掌後笑翻：粉絲見面會

全聯買1送1、愛買X東森1元商品限量搶！量販超市雙11優惠懶人包

1元爽嗑4塊雞塊！8大速食「雙11限定好康」快看　還有11元筆管麵

買1送1、第2杯11元開喝！4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

巧克力控暴動！全家50款新品「任選第2件6折」　3暖飲限量回歸

6盎司牛排直接來！必勝客新推「威士忌牛排干貝比薩」史上最奢華

全台首間adidas Brand Center盛大開幕！楊俊瀚帶你直擊信義品牌概念店亮點

【廣編】遠百週慶尬雙11　Online衝最高回饋32%

4大超商「雙11咖啡優惠」來了！這些直接買1送1　還有第2杯11元爽喝

大薯買1送1！8大速食店「雙11優惠」一次看　用1元爽吃4塊雞塊

11位聽損兒圓夢發片　「幸福的孩子愛唱歌」展現獨特聲命力

拆彈專家淪外遇渣男　王必勝曝「不倫被拍」心情：已被婚外情炸死

敦南豪宅遭強占！幽靈住戶霸占500坪頂加30年　囂張嘲諷：沒男人嗎

麻衣打破沉默駁離婚「內幕起底」！　嫁王泉仁7年私下互動曝光

LV、Dior相繼推出AirPods珍珠耳環　可以變成項鍊，萬元初就能入手

年終獎金長榮海運10個月起跳　公股銀上看7個月

《哈利波特》上映20年！戲院重放《神秘的魔法石》　台灣也看得到

全身發癢、出現紅疹恐是蕁麻疹上身　醫揪「致病因」

瑪莎拉蒂3煞瞎掰「互毆」　男大生同車友人還原現場：警察竟全信

國家影視聽中心搶先看！　「金馬音效大師」杜篤之站台推薦

震撼彈！BV創意總監宣佈離職　爆款雲朵包、編織鞋出自他手

擦撞瑪莎拉蒂被打20分鐘！男大生搶命　單親媽悲：還威脅不能報警

消費熱門新聞

肯德基1折、摩斯買1送1　速食店雙11優惠

4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

4大超商「雙11咖啡優惠」一次看

8大速食店「雙11優惠」懶人包！

8大速食店「雙11限定好康」一次看

巧克力控暴動！全家50款新品第2件6折

必勝客新推「威士忌牛排干貝比薩」

超商限時7天「5大咖啡飲品」買1送1

1元吃達美樂經濟套餐　11/11開搶時間快記下來

iPhone13大禮包、YAMAHA全新車款　爆殺11111元

必勝客限時3天吃「11元筆管麵」！

全聯買1送1、愛買1元限量搶　雙11超市優惠

雙11日本神級防漏尿布拚抗漲

雙11秒殺必買清單！

更多熱門

相關新聞

雙11餐廳美食優惠懶人包

雙11餐廳美食優惠懶人包

今天是雙11、也是光棍節，除了是電商平台的年度大檔，各界都來搶商機，像是餐飲業就推出各種優惠方案，除了指定牛排即享買一送一，也有披薩外帶第二件只要11元，飯店還祭出烤鴨現折1111元、雙人下午茶吃到飽餐券1111元等，如果沒想到要買什麼，那就來大吃一頓吧。

雙11前夕PChome當機　官方緊急加碼優惠時間

雙11前夕PChome當機　官方緊急加碼優惠時間

京東雙11開始5分鐘　營業額達87億

京東雙11開始5分鐘　營業額達87億

遠百雙11加碼　Online回饋衝32%

遠百雙11加碼　Online回饋衝32%

寵物飼料用品2折起　還能抽iPhone13

寵物飼料用品2折起　還能抽iPhone13

關鍵字：

雙11速食優惠懶人包

讀者迴響

熱門新聞

陳時中喝酒唱歌沒戴口罩　衛福部回應了

瑪莎拉蒂「殘暴富二代」正面曝　臉書大曬名車炫富

暴打男大生　惡徒定孤枝下手太重

女大生月領2萬包養費　乾爹身份曝光崩潰

彰化食品廠粉專遭灌爆　評論刷整排1星

快訊／被錄到脫口罩喝酒唱歌　陳時中「深夜緊急」回應

瑪莎惡少家擁2公司　祖訓「做人堅持良知實實在在」

西門町街友被霸凌拍抖音　他1舉動暖哭4萬人

瑪莎拉蒂3煞逍遙4天　連自己人都看不下去

瑪莎拉蒂3惡徒「爆打男大生」聲押　富商父將代子面對

財經網美連收4私訊：台灣膽很大　網全看傻

夜凍全台發白！入冬首發警報探10°C↓

顏寬恒36歲當阿公！媳婦擁神級美貌…網驚：可6代同堂

野生NanaQ逛菜市場！私下真面目曝

中山碩班資格移除「FB十萬追蹤」　網酸爆

更多

最夯影音

更多
擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎

擦撞瑪莎拉蒂男大生被惡少暴打　顱內出血重傷插管...單親媽心碎
淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

淚送愛犬火化...阿母「牽巨大狗掌」 心碎叮嚀：去那邊要記得管秩序喔

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

李國毅陪產「驚訝大於感動」：就這樣拉出來了　想當很酷的爸爸「聽說天蠍座喜歡」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

羊群突警覺站起加速向外逃竄！　下秒羊棚屋頂坍塌「全數倖存」

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

鼠薯1人分飾2角演《那些年》挺柯震東　女裝扮「嬸加姨」喊：你什麼都不咚↗

熱門快報

《聲林之王3》重磅回歸！

《聲林之王3》重磅回歸！

12月起每周五晚間九點 《聲林之王3》ETtoday全平台首播

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面