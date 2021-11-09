成大醫學系大二生「幫縫合傷口」引爭議　陳時中：聽起來像有違法

記者嚴云岑／台北報導

成大醫學系大二生遭爆幫病患縫合傷口引發爭議，成大醫院坦言確有此事。衛福部長陳時中今（9）日下午在指揮中心記者會上被問及此事時回應，「基本上聽起來像是有違法」，等台南市衛生局把相關事實送來，如果有需要認定衛福部會來幫忙。

成大醫學系爆出大二學生進入開刀房替病患做縫合，而事件曝光後，疑似當事人出面怒嗆爆料者，「沒本事就閉嘴」，行徑引發各界議論。對此，成大校方稍早出面回應，稱該學生大一就已在開刀房實習約1年，而此次是在主治醫師現場指導監督下執行，並沒有違反醫療相關法規。但台南市衛生局表示，將送衛福部認定。

校方表示，成大醫學系教學是在學生的學習過程中，透過「習醫之道」課程由臨床老師安排，觀摩並熟習臨床醫療作業，該生也會在部分手術過程中擔任第三助手以就近觀摩學習，手術過程及行為均由主治醫師主導並執行，「報載學生『代刀手術』不是事實」，且術後的傷口縫合也是在主治醫師現場指導下進行。

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校方強調，醫師的養成是師徒制，也跟醫學教育的精神相符合，病人來教學醫院接受的是一個醫療團隊的治療，這個團隊包括醫護人員與醫學生在內，這個團隊成員的所有治療過程均是在主治醫師的監督與指導下讓病患獲得完整的治療。