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羅大佑出場唱一句：我是羅大佑，看著我　全場嗨爆原因曝光

羅大佑擔任金音獎頒獎人，突然說出「我是羅大佑，看著我」引發動漫迷討論。（翻攝YouTube頻道「卡布日記」）

▲羅大佑擔任金音獎頒獎人，突然說出「我是羅大佑，看著我」引發動漫迷討論。（圖／翻攝YouTube頻道「卡布日記」）

圖、文／鏡週刊

資深音樂人羅大佑日前擔任金音獎頒獎人，頒獎時突然說出「我是羅大佑，看著我」引發台下歡呼。原來是因為日本動畫《JoJo的奇幻冒險：黃金之風》主題曲〈背叛者的鎮魂曲〉的一句日文歌詞神似中文「我是羅大佑，看著我」而成為網路迷因，主辦單位發揮創意讓羅大佑親口說出，引發動漫迷熱烈討論。

羅大佑一上台就擺出彈樂器的手勢，接著講出「我是羅大佑，看著我」博得滿堂彩，然後表示「這是什麼意思我真的不知道，不過主辦單位一定要我講這句。」

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「我是羅大佑，看著我」是日本動畫《JoJo的奇幻冒險：黃金之風》主題曲〈背叛者的鎮魂曲〉的「空耳」梗，空耳一詞源自日本，衍生為對聲音的再詮釋行為，透過諧音改寫達成惡搞目的。〈背叛者的鎮魂曲〉開始後約30秒，一句日文歌詞「畏れという 感情を」因為與中文「我是羅大佑，看著我」相似，而成為網路迷因，

對於主辦單位的創意，網友紛紛表示「笑死，還好很多人懂梗」「竟然聽得到本人講這句」「太神啦」「最近才又剛複習，超有感覺」「是真人版耶」，也有人笑說以前覺得這個梗很爛，但這次不得不推。

金音獎頒獎典禮前，粉專小編預告將出現「我是羅大佑，看著我」的橋段。（翻攝金音創作獎FB）

其實早在頒獎典禮舉行前一個多禮拜，金音獎粉專小編在介紹頒獎嘉賓羅大佑時就預告這件事，還說「沒想到有生之年可以把這個梗用在本人上面，真的覺得好幸福。」當時粉絲就期待地說「這文案好讚」，並在底下刷起「我是羅大佑，看著我」的留言。


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