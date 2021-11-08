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海協會副會長李文輝：用好進博會擴大企業品牌影響力

記者趙禕／上海報導

儘管受到嚴格疫情管控的影響，今年中國國際進口博覽會會場裡的人流較以往少了一些，但是參展商依然使出渾身解數全力推廣產品，並且依舊能夠有很大的斬獲。海協會副會長李文輝、上海市台灣同胞投資企業協會代表今天也到會場，向參展的台灣企業表達關心和慰問。

▲▼海協會副會長李文輝、上海市台灣同胞投資企業協會代表到進博會向參展的台灣企業表達關心和慰問。（圖／記者趙禕攝）

▲▼海協會副會長李文輝、上海市台灣同胞投資企業協會代表到進博會向參展的台灣企業表達關心和慰問。（圖／記者趙禕攝）

▲▼海協會副會長李文輝、上海市台灣同胞投資企業協會代表到進博會向參展的台灣企業表達關心和慰問。（圖／記者趙禕攝）

已經進行了四天的中國國際進口博覽會，和往屆相比少了一些人潮洶湧的景象，因為嚴格的防疫要求提高了進館觀展的複雜度，但也促使進館的專業採購商更珍惜在館內觀展的時間，更有針對性的對感興趣的商品直接下單採購。參與本屆進博會的台灣企業數量較以往略少，推廣展品的力度卻比往屆更大；大陸海峽兩岸關係協會副會長李文輝、上海市台辦副主任王立新等人，以及由大陸全國台企聯會長李政宏、上海市台灣同胞投資企業協會會長張簡珍和多位副會長及協會幹部組成的代表團，今天也到場逐一問候參展的台灣企業。

▲▼海協會副會長李文輝、上海市台灣同胞投資企業協會代表到進博會向參展的台灣企業表達關心和慰問。（圖／記者趙禕攝）

▲▼海協會副會長李文輝、上海市台灣同胞投資企業協會代表到進博會向參展的台灣企業表達關心和慰問。（圖／記者趙禕攝）

▲▼海協會副會長李文輝、上海市台灣同胞投資企業協會代表到進博會向參展的台灣企業表達關心和慰問。（圖／記者趙禕攝）

海協會副會長李文輝等人除了關心台商參展商品和發展情況之外，更鼓勵台商利用進博會平台擴大台資企業品牌影響力，共用大陸新發展機遇。海協會副會長李文輝向排除疫情萬難堅持參展的台灣企業表達支持與關心；參展的台灣企業對於進博會平台帶來的品牌效應、和切入大陸市場推廣產品也充滿期待。

▲▼海協會副會長李文輝、上海市台灣同胞投資企業協會代表到進博會向參展的台灣企業表達關心和慰問。（圖／記者趙禕攝）

▲▼海協會副會長李文輝、上海市台灣同胞投資企業協會代表到進博會向參展的台灣企業表達關心和慰問。（圖／記者趙禕攝）

▲▼海協會副會長李文輝、上海市台灣同胞投資企業協會代表到進博會向參展的台灣企業表達關心和慰問。（圖／記者趙禕攝）

▼海協會副會長李文輝對東森自然美集團無懼疫情逐年擴大展位規模表示肯定。（圖／記者趙禕攝）

▲▼海協會副會長李文輝對東森自然美集團無懼疫情逐年擴大展位規模表示肯定。（圖／記者趙禕攝）

▲▼海協會副會長李文輝對東森自然美集團無懼疫情逐年擴大展位規模表示肯定。（圖／記者趙禕攝）

▲海協會副會長李文輝對東森自然美集團無懼疫情逐年擴大展位規模表示肯定。（圖／記者趙禕攝）

東森自然美集團無懼疫情的嚴竣，逐年加碼投入擴大展位規模，並且攜手合作夥伴東森震宇和跨境電商草莓網，共同向專業採購商推廣優質的進口產品和全新的商業模式，也獲得海協會副會長李文輝肯定。東森自然美的合作夥伴跨境電商草莓網今天還舉辦了一場講座，向來自大陸的商家介紹如何利用草莓網健全的系統設備、穩定行銷後台和橫跨全球230個國家及地區的國際通路，全力拓展大陸及海外市場。

▲東森自然美合作夥伴跨境電商草莓網向採購商介紹拓展大陸及海外市場的商業模式。（圖／記者趙禕攝）

▲東森自然美合作夥伴跨境電商草莓網向採購商介紹拓展大陸及海外市場的商業模式。（圖／記者趙禕攝）

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