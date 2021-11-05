東區網紅「黑男邱比特」　扮演神秘人士群募正妹愛心助台東自閉兒

圖、文／臺灣自閉兒家庭關懷協會提供

臺灣自閉兒家庭關懷協會為臺東自閉症孩童們成立的小作所，裡頭收了15位來自台東偏鄉的星兒，除了身心障礙者，這些孩子們也有其他家庭問題，成員大多來自低收、單親家庭。小作所讓他們在白天時能有穩定工作之處，因身心狀況導致就業不易，透過小作所實現的共伴方式，包米賣米賺取生活津貼補助家用，他們的家人也不用擔心孩子獨自一人是否安全。協會創辦人孫爸（孫中光）不斷規劃更適合這群孩子們的生活模式，也讓他發起了「共伴家園希望工程計畫」的想法。

近日黑男上傳了一支影片，有別以往是單純配對的影片，這次黑男邱比特帶領東區正妹群愛心，前往台東偏鄉做公益，黑男感性的說「大家真的都很有愛心，幾乎沒有人拒絕，募款非常順利。」黑男在看到「希望工程計畫」後，也決定站上街頭，在東區隨機向路人募款，並親自將東區美女們的愛心送至協會，也希望能發揮自媒體影響力，讓希望工程的理念與模式被實踐，成為星兒未來能自給自足的新生活模式。

「共伴家園希望工程計畫」是希望能藉由群眾的力量，募資並創建出一個比小作所更大、更舒適的空間，以及專業照護人員，讓更多星兒可以在裡面穩定生活及工作，生活品質與安全更能受到保護，而這套模式更可以在台灣各地遍地開花，幫助更多家境困苦的星兒家庭。