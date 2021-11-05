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美商公司員工持刀捅嚴師！狂吼：知道我壓力很大嗎　他腸穿孔險死

▲▼台中一名男子不滿常被同事言語辱罵，昨晚持水果刀前往理論，並刺傷對方。（圖／民眾提供）

▲台中一名男子不滿常被師父言語辱罵，竟持水果刀前往理論，並刺傷對方。（圖／民眾提供）

記者陳韻如／台中報導

台中大雅區一間美商公司7月間傳出兇殺案件！楊姓男子因不滿蔡姓師父管教嚴格，還經常辱罵、斥責他，竟在某天晚間衝進公司內質問，「你知道我壓力很大嗎？」隨即持水果刀朝蔡男腹部猛刺，見蔡男逃跑，還不斷在後方追砍，導致蔡男腸穿孔險些沒命。楊男事後自知法網難逃主動投案，而經法院審理，他被依殺人未遂罪嫌判刑3年4個月。

據了解，蔡男和楊男是師徒關係，楊男進入工廠後就跟著蔡男學習，但蔡男在工作時經常辱罵、斥責他，他因此心生不滿，便於7月7日晚間11時許回到公司內找蔡男理論，還質問，「我平時對你怎樣」、「你為什麼要這樣對我」，隨後拿著預藏的水果刀朝蔡男腹部猛刺，接著大喊，「你知道我壓力很大嗎」、「我就是要讓你死」等。

▲▼台中一名男子不滿常被同事言語辱罵，昨晚持水果刀前往理論，並刺傷對方。（圖／民眾提供）

蔡男忍著劇痛不斷躲逃，但楊男似乎殺紅了眼，不斷在後方追砍，而過程中蔡男還不慎滑倒，楊男竟趁機將他壓制在地。事後因蔡男不斷安撫，楊男情緒才稍稍平復，最後自知法網難逃，主動報警，「我殺人，我要自首」。

蔡男事後因腹部穿刺傷併大網膜及小腸穿孔、頭皮切割傷送醫緊急搶救，所幸手術後撿回一命。

楊男事後被檢方依殺人未遂罪嫌起訴，而法官在開庭期間，楊男否認殺人，辯稱，當時雙方在爭搶水果刀，先是不慎割傷蔡男頭部，後來2人跌倒，刀子才插進蔡男腹部。

▲▼台中一名男子不滿常被同事言語辱罵，昨晚持水果刀前往理論，並刺傷對方。（圖／民眾提供）

不過，蔡男說詞法官並不採信，且就蔡男傷勢來看，楊男下手力道並不清，且他犯後還主動報案稱，「我殺人」，足以證明他有殺害蔡男的犯意，但審酌他事後自首坦承犯行，且也與蔡男達成和解，最終依殺人未遂罪嫌將他判刑3年4個月。全案可上訴。

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