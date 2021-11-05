藍營稱「反萊豬是執行民意」　蘇貞昌：忠誠反對黨就應忠誠國家

記者楊蕓／台北報導

針對國民黨國際副主任黃裕鈞說反萊豬影響台美經貿談判，國民黨推動公投是作為忠誠反對黨執行民意。行政院長蘇貞昌5日受訪時回應，忠誠的反對黨就應忠誠於國家，而國民黨過去開放萊牛，現在反萊豬毫無道理，並再強調，CPTPP的11個會員國都容許進口萊豬，「只有台灣不遵守，我們還想加入有可能嗎？」

▲行政院長蘇貞昌赴立法院施政總質詢。（圖／記者屠惠剛攝）

黃裕鈞昨接受網路節目訪問時表示，「反萊豬並不是反美，但不進口萊豬，某種程度上會影響到台美經貿談判」，並說國民黨反萊豬是反映民意，台灣民眾就是不想吃萊豬，「國民黨作為忠誠反對黨去執行民意。」

蘇貞昌5日表示，忠誠的反對黨就應忠誠於國家，國家要走出去要做國際貿易，就要遵守國際貿易規範，而要加入國際經貿組織，就要看組織各會員國的態度，美國在國際經貿具有重大影響力，美豬也是在符合國際安全標準下才會出口。

蘇貞昌批評，過去國民黨開放萊牛，現在反萊豬毫無道理，如果不是針對美國，AIT處長怎麼會出來講說她自己吃美豬、孩子也吃？他強調，CPTPP的11個會員國都容許進口萊豬，遵守國際貿易規範，「只有台灣不遵守，我們還想加入CPTPP，有可能嗎？」