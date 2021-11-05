被偷臉成A片女主角！「國民女友」祈錦鈅提告　籲受害者站出來　

▲祈錦鈅成換臉謎片女主角，4日前往警局報案提告。（圖／翻攝自Instagram／maxinechiii）

記者陳羿妏／綜合報導

百萬YouTuber小玉（朱玉宸）10月18日被爆出利用AI換臉技術，將各界的男女名人換成AV成人影片的主角，賺取暴利。其中，受害者之一、擁有E奶火辣身材「國民女友」祈錦鈅昨（4日）也在Instagram上發文表示，自已已赴警局報案提告，接下來將召集其他受害者一起報案、提告，呼籲受害者們不要害怕。

「我知道有換臉影片這件事，謝謝傳給我讓我備份拿來報案的朋友。」祈錦鈅於貼文中提到，自己已報案，將連署提告，且呼籲網友們，非法合成的影片不要隨意散播，是會觸法的，謝謝大家這陣子的關注，這件事情並沒有告一段落。

祈錦鈅說，公眾人物常常被盜用照片，一直都沒有法律保護，且很多人不知道什麼心態，反而來檢討女生，「沒有做到事情就是沒有做，憑什麼我們要默默承受？」她認為，發這篇文就是希望明年立法能夠成功，而立法成功需要大家站出來並連署。

祈錦鈅表示，若還沒報案或者要一起提告、不知該怎麼做的受害者，可傳訊息給她，她都會當作自己的事情處理；她也霸氣喊話「我也是警察的代言人，請相信我。如果需要陪同我也會親陪，妳不是孤單的，這不是我們該承受的。只希望大家都好好的，都善良點，不要去檢討被害者，你是狼養大的嗎？狼都知道要團結你是啥」並謝謝偵辦的警察、勇敢站出來的公眾人物以及支持她的粉絲。

事實上，小玉換臉影片風波爆出後，當時祈錦鈅就曾向《ETtoday》表示：「說實話我沒有告過人，但是我覺得這樣的行為很影響善良風俗而且很下流，如果他不下架並道歉我應該會想走法律程序。」更傻眼直呼：「是想錢想瘋了吧。」

▲祈錦鈅擁有「國民女友」之稱。（圖／翻攝自Facebook／祈錦鈅Maxinechiii）