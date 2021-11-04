第13輪明開打！ 126.8萬人完成預約「AZ約不到一半」

▲BNT疫苗。（圖／記者林敬旻攝）

記者洪巧藍／台北報導

第13輪疫苗預約今天截止，中央流行疫情指揮中心公布最新預約數據，BNT符合資格143.8萬人，共有78.6萬人完成預約，AZ符合資格人數有103.3萬人，共有48.1萬人完成預約，兩類疫苗預約率都在5成上下，AZ預約較少，不到符合資格人數一半，指揮中心已經再加開第一劑AZ對象，開放10/26前登記AZ的18~49歲民眾，今天下午4點可預約。

中央流行疫情指揮中心今(4)日表示，為利疫苗資源有效利用，「COVID-19公費疫苗預約平臺」第13期增加開放「10月26日前意願登記AZ疫苗之49歲至18歲民眾[即1972/1/1(含)-2003/11/6(含)間出生] 」，預約接種第一劑AZ疫苗，人數預估約27.6萬人。預約時程：11月4日下午4時至11月5日中午12時止；施打時程：11月6日至11月12日，惟施打期間各縣市可預約接種名額不等，請及早預約。

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指揮中心說明，11月4日下午4時至11月5日中午12時，僅開放上述增加開放對象進行預約，符合資格者，於今日下午4時開放預約起即可上平臺預約，提醒簡訊將陸續發送。後續將視疫苗供應期程調整接種場次，籲請民眾屆時準時前往接種。另預約平臺第13期原預約資格對象，依原預約期程，已於今日中午12時停止預約及修改，總計約126.8萬人完成預約，並將於11月5日至11月12日施打。

指揮中心提醒，18歲至未滿20歲民眾，如自行前往接種，請持家長簽具之意願同意書，若由家長陪同前往接種，請本人與家長於現場共同簽屬意願同意書。此外，10月1日起亦開始接種流感疫苗，依我國衛生福利部傳染病防治諮詢會預防接種組(ACIP)建議，接種流感疫苗應與COVID-19疫苗間隔至少7天，請民眾前往接種COVID-19第二劑疫苗前，應備妥「COVID-19疫苗接種紀錄卡」及健保卡，並於接種前評估時說明過往疫苗接種史，以利醫生評估。

指揮中心強調，本次增加開放對象，如無選擇到適合場次及時間，指揮中心亦將持續規劃透過預約平臺或至合約醫療院所預約方式提供民眾接種

指揮中心另指出，除增開13期預約對象外，平臺意願登記亦將於今日下午2時起至11月5日下午2時止，開放進行意願登記或修改。

【補充說明】

11/3 10:00-11/4 12:00 第13期BNT預約狀況 (已截止)

符合預約資格：1,438,028人。

已完成預約人數：786,944人。

11/3 14:00-11/4 12:00 第13期AZ預約狀況 (已截止)

符合預約資格：1,033,608人。

已完成預約人數：481,623人。