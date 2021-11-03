　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

幕後／歐洲議會關切中國軍事威脅　史上首次官方訪台任務曝光

▲總統蔡英文出席「第29屆亞太經濟合作經濟領袖會議代表團記者會」。（圖／記者林敬旻攝）

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）

記者陶本和／台北報導

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」（INGE）特別委員會籌組代表團，於3日至5日訪台，這是歐洲議會史上，首度籌組官方代表團正式訪問台灣。涉外高層指出，歐洲議會挺台力道空前，本次訪問台灣，是有鑒於台灣身處面對中國複合式威脅的前線，要深入瞭解台灣如何在保障言論及媒體自由下，建立對抗外來滲透及假訊息的創新策略及立法架構，未來也會在相關的報告裡，納入台灣的經驗。

本次是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪問台灣，不僅具有重大意義，也充分展現台灣與歐盟的合作交流日益緊密深化，而總統蔡英文預計在4日上午9時30分於總統府接見訪問團。

有關「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」（INGE）特別委員會，涉外人士說明，歐洲議會注意到近年第三國及非國家行為者，有系統地干預歐盟民主進程，並結合經濟及軍事壓力危害歐盟團結，惡意干擾也擴及全球民主國家；因此，於去年6月成立INGE。

涉外人士表示，該委員會是因應外國對歐盟及其會員國民主體制的干擾，包括：傳統及社群媒體的假訊息宣傳、關鍵基礎設施網路攻擊、直接或間接財政支持、對政治人物經濟脅迫，並顛覆公民社會等。

涉外人士指出，INGE正就外來勢力滲透干預歐洲民主研擬政策建議報告；而本次訪問台灣，是有鑒於台灣身處面對中國複合式威脅的前線，此次訪團期待拜會我相關政府機關、立法院、智庫及民間團體，了解台灣如何在保障言論及媒體自由下，建立對抗外來滲透及假訊息的創新策略及立法架構，未來也會在相關的報告裡，納入台灣的經驗。

在本次訪團成員方面，涉外人士指出，訪團由INGE主席古斯曼（Raphaël Glucksmann）率團，古斯曼是社會黨團、法國籍，外委會人權小組副主席暨國貿委員會成員，是今年3月名列中國報復性制裁的10名人員之一。

在其他成員方面，也包括6名歐洲議會議員及幕僚共13人；而6名歐洲議會議員包括：庫畢斯（Andrius Kubilius，人民黨團，立陶宛前總理）、葛芮若（Markéta Gregorová，綠黨黨團、捷克籍）、施依德（Andreas Schieder，社會黨團、奧地利籍）、奧弗斯（Petras Auštrevičius，復興歐洲黨團、立陶宛籍）、奇裘斯（Georgios Kyrtsos，人民黨團、希臘籍）、德歐斯（Marco Dreosto，身分暨民主黨團、義大利籍）。

▼法國議員萊克斯曼（Raphaël Glucksmann）。（圖／達志／美聯社）

▲▼法國議員萊克斯曼（Raphaël Glucksmann）。（圖／達志／美聯社）

在國際局勢方面，涉外高層表示，歐洲議會挺台的力道空前，自今年以來，歐洲議會已12度通過友台文字相關決議，最近一次是10月20日，以580票贊成、26票反對通過的「台歐盟政治關係暨合作」報告。

在此報告中，包括：建議歐盟將「歐洲經貿辦事處」（EETO）更名為「歐盟駐台辦事處」（EU Office in Taiwan）、鼓勵歐盟與台灣強化最高層級官方交流、建議執委會緊急啟動台歐盟BIA談判前置作業等。

涉外人士說，這份報告的支持率高達86.3%，是歐洲議會本屆會期（2019-2024年） 支持率第二高的報告。這次訪問團所有議員皆投下贊成票，而且其中也有許多人，在投票前有公開發言力挺台灣，呼籲歐盟與台灣提升政治關係並深化多元領域合作。

►馬卡龍色的鍋子7件組才949元！

ET快訊
快訊／涉虐嬰不當管教！　高雄某幼兒園延長停辦1年
比基尼正妹「三角洲異常凸起」　網近看揭真相：卡進去了
王建民代總教練奪首勝　出場抗議休息室嗨翻
2021國際泡麵排名出爐！　台灣「2款」上榜
10萬包養小20歲美艷正妹！　純情男慘被誘殺
LIVE／ET午間新聞：理科太太爆離婚　老公無情她心死
蔡明興愛妻傳確診！　富邦金回應
理科太太87天爆紅　破產→上億身價「3大爭議一次看」
151款App會「偷錢」！　官方急下架

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

歐盟全面禁萊劑　國民黨：蔡英文敢抹黑歐盟反美？

北市23家好店再造！限20人免費遊、喝下午茶　FB、IG須達200好友↑

蔡英文堅持開放萊豬　他問：下一代基因受影響國人可接受？

黃珊珊自曝體重掉6公斤原因出爐　家人憂問「是不是生病了？」

宏都拉斯月底大選恐影響邦誼　外交部掛保證：審慎樂觀

柯文哲頭疼雙姝鬥變「三人爭」　民眾黨女將搶北市議員選區

朝野立委憂Deepfake恐影響選舉　魯明哲秀「歐巴馬罵川普」片

謝志偉不返國報告台德關係　外交部：就近觀察德國組閣

他點名教召先召林飛帆「學習拿槍」　籲「好手好腳」替代役納入召訓

網球女將爆遭陸前副總理拐上床　王婉諭：越不民主權勢性侵越嚴重

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

6.5萬買二手琴彈一半型號牌掉落　店家回「可拿白膠黏」男當場傻眼

竇智孔《扛得住》三缺一曾抗拒再唱　柯有倫與黃鴻升打高爾夫「對話永記得」

體驗媽媽離世...闔上棺材就淚崩　一結束只想抱緊她：我很愛妳！

愛心認養16年老汪腳退化不能走 一放專屬輪椅秒跨步...獸醫也吃驚

仁武保母遭私刑「4硬漢甩巴掌」…7分58秒片瘋傳！　警方回應了

歐盟全面禁萊劑　國民黨：蔡英文敢抹黑歐盟反美？

北市23家好店再造！限20人免費遊、喝下午茶　FB、IG須達200好友↑

蔡英文堅持開放萊豬　他問：下一代基因受影響國人可接受？

黃珊珊自曝體重掉6公斤原因出爐　家人憂問「是不是生病了？」

宏都拉斯月底大選恐影響邦誼　外交部掛保證：審慎樂觀

柯文哲頭疼雙姝鬥變「三人爭」　民眾黨女將搶北市議員選區

朝野立委憂Deepfake恐影響選舉　魯明哲秀「歐巴馬罵川普」片

謝志偉不返國報告台德關係　外交部：就近觀察德國組閣

他點名教召先召林飛帆「學習拿槍」　籲「好手好腳」替代役納入召訓

網球女將爆遭陸前副總理拐上床　王婉諭：越不民主權勢性侵越嚴重

元宇宙火熱！半導體ETF居法人買超前10大　這3檔本月除息　

給說法／未經檢察官聲請，法院可以直接沒收第三人財產嗎

看見台灣基金會、溫世仁文教基金會邀東奧選手　以「福氣刈包」挺抗疫英雄

男星大讚床伴是「溫柔大哥哥」　自爆「不能觸碰的領域」

聖誕節限定！紅絲絨蛋糕變身冰淇淋了　加碼吃4倍爆濃巧克力款

快訊／名下4間有3間涉虐嬰不當管教　高雄某幼兒園延長停辦1年

6歲女童全裸陳屍蘋果樹旁　遭13歲惡孩性侵「磚塊爆頭10下」慘死

理科太太2年前認「曾想過跟老公離婚」！　失控原因曝：他會傻眼

歐盟全面禁萊劑　國民黨：蔡英文敢抹黑歐盟反美？

國外研究：兒少確診家戶傳播力高「爺奶感染嚴重」

政治熱門新聞

1.5萬人明年教召14天　這三個單位後備軍人要入列

周玉蔻揭顏家推動「刪Q」內幕：顏清標憂鎮瀾宮董事長職被拔掉

文湖線社區鋸樹沒防護　北捷怒求償

馬英九 ：怒控蔡英文背叛蔡同榮成「蔡殺投」

台南市議會「僅25人」出席！預算審查流會　詳細名單曝光

快訊／1000元「i原券」最後一波幸運兒　中籤號碼出爐

反萊豬懶人包一次看！　國民黨：民進黨陷美國於不義

幕後／歐洲議會關切中國軍事威脅　史上首次官方訪台任務曝光

民進黨擬徵召林靜儀出戰中二　立委補選重要時程完整看

快訊／1.5萬人明年教召14天「12月公布日程」　戰鬥訓練時數+44小時

清大教授認證「核四安全」　7點完整解析打臉蔡政府

三張圖看懂萊豬公投　民眾黨戳破民進黨詐騙話術　

歐洲議會代表團07:17抵台　將拜會蔡總統

快訊／徐國勇：王金平遇行車糾紛　隨扈亮槍「有按相關規定」

更多熱門

相關新聞

快訊／歐洲議會史上首派官方訪團　蔡英文明早府內接見

快訊／歐洲議會史上首派官方訪團　蔡英文明早府內接見

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」（INGE）特別委員會籌組代表團，於3日至5日訪問台灣，總統府發言人張惇涵3日表示，總統府誠摯歡迎特別委員會主席古斯曼（Raphaël Glucksmann）率團訪台，本次是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪問台灣，不僅具有重大意義，也充分展現台灣與歐盟的合作交流日益緊密深化，而總統蔡英文預計在4日上午9時30分於總統府接見訪問團。

法拉利設計師操刀大陸電動車

法拉利設計師操刀大陸電動車

台灣防疫有些地方　比歐美日好！

台灣防疫有些地方　比歐美日好！

CFMoto「SR概念重機」亮相

CFMoto「SR概念重機」亮相

HONDA「雙缸跑旅重機」歐洲亮相

HONDA「雙缸跑旅重機」歐洲亮相

關鍵字：

歐洲

讀者迴響

熱門新聞

理科太太離婚內幕曝！分居1年「老公無情行徑」全揭

理科太太協議離婚！憔悴現身法庭

客廳突飄臭味！休假老公回一句　她喊「快去拜拜」

農遊券最後一抽幸運號出爐！

「仁武保母遭私刑」女嬰爸認了動手

腹脹想大號被內診！他尷尬內診：會有糞水喔　醫一插嘆氣了

直播嘉賓脫口台灣！　楊冪機靈救場陸網嗨爆

國旅券隱藏用法！妹子成功入手：買到欣葉了

莉婭懷孕後知後覺！　上廁所流出不明血塊

理科太太曾為愛停更：生老病死都照顧他！

美貌不輸劉亦菲！女星臉注射沙拉油毀容

海上出現神秘黑洞！　網嚇呆：是地底入口

魷魚遊戲佔領六福村！在地人搖頭吐心聲

彭帥驚爆遭前副總理強逼上床！千字文曝

快訊／台南安平港驚見赤裸女浮屍　民眾嚇傻報警

更多

最夯影音

更多
誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平

誤會一場！開車按喇叭竟被亮槍 警方急圍捕..驚見後座是王金平
女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

女嬰慶生追思會！刺青爸為女剃頭　母哽咽：失職了...下次不再弄丟你

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

車拋錨停路肩...後方大卡車急駛　陸駕駛跳下遭夾兩車間逃過一劫

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

外送員酒駕+狂譙騎士「你當幾年兵」　失控拒捕辱警被壓制...4罪齊發送辦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

台鐵列車驚見真實版「旅行蛙蛙」 不耐煩伸手狂撥門：我要下車啦

熱門快報

即時開箱賞屋 房市一手消息！

即時開箱賞屋 房市一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【雙11】1起狂歡購物節

【雙11】1起狂歡購物節

雙11來襲！寵物用品秒殺1元起，11元特殺商品接力上場，快鎖定毛毛商城，準時開搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面