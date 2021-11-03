幕後／歐洲議會關切中國軍事威脅　史上首次官方訪台任務曝光

▲總統蔡英文。（圖／記者林敬旻攝）



記者陶本和／台北報導

歐洲議會「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」（INGE）特別委員會籌組代表團，於3日至5日訪台，這是歐洲議會史上，首度籌組官方代表團正式訪問台灣。涉外高層指出，歐洲議會挺台力道空前，本次訪問台灣，是有鑒於台灣身處面對中國複合式威脅的前線，要深入瞭解台灣如何在保障言論及媒體自由下，建立對抗外來滲透及假訊息的創新策略及立法架構，未來也會在相關的報告裡，納入台灣的經驗。

本次是歐洲議會史上首次派遣官方代表團訪問台灣，不僅具有重大意義，也充分展現台灣與歐盟的合作交流日益緊密深化，而總統蔡英文預計在4日上午9時30分於總統府接見訪問團。

有關「外來勢力干預歐盟民主程序 （含假訊息）」（INGE）特別委員會，涉外人士說明，歐洲議會注意到近年第三國及非國家行為者，有系統地干預歐盟民主進程，並結合經濟及軍事壓力危害歐盟團結，惡意干擾也擴及全球民主國家；因此，於去年6月成立INGE。

涉外人士表示，該委員會是因應外國對歐盟及其會員國民主體制的干擾，包括：傳統及社群媒體的假訊息宣傳、關鍵基礎設施網路攻擊、直接或間接財政支持、對政治人物經濟脅迫，並顛覆公民社會等。

涉外人士指出，INGE正就外來勢力滲透干預歐洲民主研擬政策建議報告；而本次訪問台灣，是有鑒於台灣身處面對中國複合式威脅的前線，此次訪團期待拜會我相關政府機關、立法院、智庫及民間團體，了解台灣如何在保障言論及媒體自由下，建立對抗外來滲透及假訊息的創新策略及立法架構，未來也會在相關的報告裡，納入台灣的經驗。

在本次訪團成員方面，涉外人士指出，訪團由INGE主席古斯曼（Raphaël Glucksmann）率團，古斯曼是社會黨團、法國籍，外委會人權小組副主席暨國貿委員會成員，是今年3月名列中國報復性制裁的10名人員之一。

在其他成員方面，也包括6名歐洲議會議員及幕僚共13人；而6名歐洲議會議員包括：庫畢斯（Andrius Kubilius，人民黨團，立陶宛前總理）、葛芮若（Markéta Gregorová，綠黨黨團、捷克籍）、施依德（Andreas Schieder，社會黨團、奧地利籍）、奧弗斯（Petras Auštrevičius，復興歐洲黨團、立陶宛籍）、奇裘斯（Georgios Kyrtsos，人民黨團、希臘籍）、德歐斯（Marco Dreosto，身分暨民主黨團、義大利籍）。

▼法國議員萊克斯曼（Raphaël Glucksmann）。（圖／達志／美聯社）



在國際局勢方面，涉外高層表示，歐洲議會挺台的力道空前，自今年以來，歐洲議會已12度通過友台文字相關決議，最近一次是10月20日，以580票贊成、26票反對通過的「台歐盟政治關係暨合作」報告。

在此報告中，包括：建議歐盟將「歐洲經貿辦事處」（EETO）更名為「歐盟駐台辦事處」（EU Office in Taiwan）、鼓勵歐盟與台灣強化最高層級官方交流、建議執委會緊急啟動台歐盟BIA談判前置作業等。

涉外人士說，這份報告的支持率高達86.3%，是歐洲議會本屆會期（2019-2024年） 支持率第二高的報告。這次訪問團所有議員皆投下贊成票，而且其中也有許多人，在投票前有公開發言力挺台灣，呼籲歐盟與台灣提升政治關係並深化多元領域合作。