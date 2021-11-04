申辦門號隱藏密技公開！「遠傳搶付」不換手機改拿萬元購物金

▲街訪突擊隊訪問民眾申辦門號或續約時，換手機以外商品的看法。（圖／翻攝自影片，下同）

消費中心／綜合報導

隨著5G時代來臨，電信資費的方式越來越多種，大家常常會面臨選擇障礙，不論是申辦門號時該用優惠換新手機，還是改換手機之外的商品，兩派做法各有支持者。遠傳電信推出「遠傳搶付」方案，一網打盡熱門流行商品，讓消費者享有更多元的選擇，而ETtoday街訪突擊隊透過實際訪問民眾後發現，原來大家對於門號優惠新選擇都有滿滿的期待！

▲民眾認為若能等同現金，兌換手機以外的實用商品也不錯。

ETtoday街訪突擊隊先詢問民眾對於申辦門號、續約換手機的想法，有人分享「除了看門號資費划不划算以外，收訊品質也會考慮」、「有最新型的手機立刻換，工作效率才會好」、「趁續約換手機，對小資族來說算省一筆」、「習慣直接買空機」、「續約會考慮換，但手機沒壞就不換，畢竟硬要續0元手機沒什麼吸引力」，也有人認為若續約門號不想換手機時，改成採買生活用品享折扣也不錯，反正都用的到。

進一步追問，如果可以辦門號不拿手機，會想兌換什麼呢？受訪民眾表示：「換現金最好」、「換雙新鞋」、「我有在玩手遊，不知道能不能換遊戲點數」、「想換化妝品或保養品，週年慶就不用去百貨公司人擠人





▲遠傳搶付線上週年慶，與5大品牌聯合推出眾多專屬優惠。

大家的心願就讓遠傳幫你實現！遠傳所推出的創新電信方案「遠傳搶付」為消費者謀福利，集結超過80個品牌、聯名推出過250項以上合作商品，讓消費者找到自己喜歡的方案，申辦門號不換手機、改拿自己喜歡的品牌商品。此外，平時愛喝的咖啡品牌、運動用品、生活用品、女性保養課程也通通都有，甚至也能捐款做善事，消費者可自由選擇喜歡的商品，照樣享優惠！

10/15至11/30正值遠傳搶付線上週年慶，5大品牌聯合推出眾多遠傳搶付專屬優惠，像是搭配「遠傳friDAY購物」輕鬆入手百貨名品、「摩曼頓」換球鞋球衣等運動用品、MyCard遊戲點數最高可換13,000點、HappyGO現金折扣點數換好換滿、凱基信用卡網購最高回饋50%等。在家就能線上申辦門號，免出門一指搞定，搭配遠傳4G或5G門號指定資費，就可享上網吃到飽與網內互打免費，還可用0元帶走多種品牌價值萬元的回饋！11月底前申辦遠傳搶付指定方案，除了萬元回饋、再加碼千元好禮，適合最近想申辦門號或到期續約的消費者把握機會賺一波。



▲11月底前申辦遠傳搶付指定方案，除了萬元回饋、再加碼千元好禮，免出門在家就能線上申辦。