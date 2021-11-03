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王家貞請政府重視憂鬱症　關懷市民身心健康

▲台南市議員王家貞籲請市府給台南鄉親「癌之愛大樓」。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市議員王家貞呼籲請政府重視憂鬱症，用實際行動關懷市民身心健康。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市議員王家貞3日在市政總質詢中指出，台南市立安南醫院2020年9月16日正式成立台灣第一個以憂鬱症治療及預防為目標的「憂鬱症中心」，此中心自2020年7月14日試營運起到2021年8月20日截止，門診服務量達1552人次；初診人數共618人，但這些數字清楚的顯示出，身心有狀況而真正願意就診的民眾並不多。

王家貞指出，市府相關單位應該要有積極主動關懷需接受心理諮商的民眾，並鼓勵持續接受諮商及治療，順利完成療程，回復真正的身心健康。同時王家貞指出，據統計資料顯示，有三分之二的憂鬱症患者會企圖自殺，其中十分之一的患者不幸死於自殺，因此造成了更多家庭的不幸。估計2030年憂鬱症會是造成全球社會經濟負擔第1名之疾病。

王家貞表示，在台灣現約有200萬人受到憂鬱症之擾；而對台灣國內總體經濟更造成1年逾400億元台幣的損失，而市政府是否應有更積極的態度加強宣導市民鄉親們，勇敢的面對自己心理上的任何問題，並鼓勵大家重視身心靈全體的健康，不論是什麼原因造成的沮喪或消極的情緒都可以儘速的看醫生做諮詢，不要因封閉及放棄自己而衍生出更多令人遺憾的社會及家庭悲劇。衛生局長許以霖回覆表示，黃偉哲市長已有前往憂鬱症中心參訪並讚賞該中心積極、專業為市民服務的成果。

王家貞還說，據她了解台南市有編列預算補助每位市民每年有2次免付費的心理諮商服務，但經詢問衛生局相關單位後，得知真正有申請心理諮商的民眾人數也並不多；此外，市政府在各區共設置了40個公部門的心理諮商據點及11個私人診所，然而到私人診所卻需自付400元的場地費。王家貞建請市政府研議將此費由用政府自行吸收，讓有需要的民眾安心放心的善加利用。

黃偉哲市長表示，會全面性通盤檢討規劃全市市民身心健康費用的預算補助；衛生局長許以霖表示，目前設置的心理諮商據點除了衛生所及11處診所外，也包含了精神科的診所，共有80多處，同時會依實際需求增加據點。

王家貞說以台南市187萬人口而言需要諮商的人數應該不少，很疑惑台南市在2020年度的接受心理諮商有964人次是合理的人數嗎？有沒有縮水之嫌？許以霖局長表示，這是在公部門接受心理諮商的人次，並不包含民眾自行前往私人診所的諮商數量，如果民眾有需要更多的心理治療師，會再加碼協助。

王家貞也關心所有的市府官員身心健康，在壓力大的工作環境下是否有做過身心的諮詢？市府是否有提供專業的諮商管道？人事處長沈德蘭回覆，市府有為員工提供每年4小時的專業諮詢。

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